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Wrapped Flow-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0288588 USD। WFLOW-এর মার্কেট ক্যাপ 27,410 USD। WFLOW-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Flow-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0288588 USD। WFLOW-এর মার্কেট ক্যাপ 27,410 USD। WFLOW-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WFLOW সম্পর্কে আরও

WFLOW প্রাইসের তথ্য

WFLOW কী

WFLOW অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WFLOW টোকেনোমিক্স

WFLOW প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped Flow লোগো

Wrapped Flow প্রাইস (WFLOW)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WFLOW থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0287119
$0.0287119$0.0287119
+0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Flow (WFLOW) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:22:38 (UTC+8)

Wrapped Flow-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Flow (WFLOW)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0288588, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.46% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WFLOW থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WFLOW-এর জন্য $ 0.0288588

Wrapped Flow বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,410 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 949.63K WFLOW। গত 24 ঘণ্টায়, WFLOW এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02825657 (নিম্ন) এবং $ 0.02929974 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.99 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02038408

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WFLOW গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে -9.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 136.00K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Flow (WFLOW) এর মার্কেট তথ্য

$ 27.41K
$ 27.41K$ 27.41K

$ 136.00K
$ 136.00K$ 136.00K

$ 27.41K
$ 27.41K$ 27.41K

949.63K
949.63K 949.63K

949,630.0
949,630.0 949,630.0

Wrapped Flow এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.41K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 136.00K। WFLOW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 949.63K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 949630.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.41K

Wrapped Flow-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02825657
$ 0.02825657$ 0.02825657
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02929974
$ 0.02929974$ 0.02929974
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02825657
$ 0.02825657$ 0.02825657

$ 0.02929974
$ 0.02929974$ 0.02929974

$ 7.99
$ 7.99$ 7.99

$ 0.02038408
$ 0.02038408$ 0.02038408

+0.27%

+2.46%

-9.39%

-9.39%

Wrapped Flow (WFLOW) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00069379 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031233128 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002886341 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000018596246340427 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00069379+2.46%
30 দিন$ +0.0031233128+10.82%
60 দিন$ +0.0002886341+1.00%
90 দিন$ -0.000018596246340427-0.00%

Wrapped Flow এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Flow (WFLOW) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WFLOW এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Flow (WFLOW) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Flow এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped Flow এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WFLOW এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped Flow প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped Flow (WFLOW) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Crypto-Backed TokensEthereum EcosystemFlow EVM Ecosystem

Wrapped Flow সম্পর্কে

কোনটি Wrapped Flow-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

Wrapped Flow (WFLOW) এখন Tk3.550838889605571648000 BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 2.46% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ Wrapped Flow-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Flow EVM Ecosystem সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

WFLOW-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

Wrapped Flow বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #-- বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk3372575.92013835360000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

WFLOW-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

949630.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে Wrapped Flow-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk3.4767394223897773872000 এবং Tk3.6050929438276003104000 দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

Wrapped Flow কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Flow EVM Ecosystem টোকেনের বিপরীতে, WFLOW ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Flow সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:22:38 (UTC+8)

Wrapped Flow (WFLOW) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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