Wrapped BCH প্রাইস (WBCH)
আজ Wrapped BCH (WBCH)-এর লাইভ প্রাইস $ 211.91, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WBCH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WBCH-এর জন্য $ 211.91।
Wrapped BCH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 310,894 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.47K WBCH। গত 24 ঘণ্টায়, WBCH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 725.37 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 87.75।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WBCH গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.93-তে পৌঁছেছে।
Wrapped BCH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 310.89K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.93। WBCH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.47K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1467.893769882635। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 310.89K।
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0.00%
0.00%
আজকে, Wrapped BCH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped BCH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.8265403440 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped BCH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.9736270750 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped BCH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -2.8265403440
|-1.33%
|60 দিন
|$ +2.9736270750
|+1.40%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Wrapped BCH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Wrapped BCH-এর বর্তমান দাম কত?
Wrapped BCH-এর দাম Tk26073.7892461334736000 এবং আজকে এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে।
WBCH সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
Wrapped BCH-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Energi Ecosystem,SmartBCH Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে WBCH-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
WBCH-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk89250.8352860546352000 এবং ATL হল Tk10796.9185330952400000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 1467.107194902808 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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