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Wrapped BaseDOGE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। WBASEDOGE-এর মার্কেট ক্যাপ 31,530 USD। WBASEDOGE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped BaseDOGE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। WBASEDOGE-এর মার্কেট ক্যাপ 31,530 USD। WBASEDOGE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WBASEDOGE সম্পর্কে আরও

WBASEDOGE প্রাইসের তথ্য

WBASEDOGE কী

WBASEDOGE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WBASEDOGE টোকেনোমিক্স

WBASEDOGE প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped BaseDOGE লোগো

Wrapped BaseDOGE প্রাইস (WBASEDOGE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WBASEDOGE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000108636
$0.000000108636$0.000000108636
+11.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:18:16 (UTC+8)

Wrapped BaseDOGE-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.02% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WBASEDOGE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WBASEDOGE-এর জন্য $ 0

Wrapped BaseDOGE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 31,530 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 292.38B WBASEDOGE। গত 24 ঘণ্টায়, WBASEDOGE এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WBASEDOGE গত ঘণ্টায় -2.04% এবং গত 7 দিনে +19.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) এর মার্কেট তথ্য

$ 31.53K
$ 31.53K$ 31.53K

--
----

$ 31.53K
$ 31.53K$ 31.53K

292.38B
292.38B 292.38B

292,380,000,000.0
292,380,000,000.0 292,380,000,000.0

Wrapped BaseDOGE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 31.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WBASEDOGE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 292.38B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 292380000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 31.53K

Wrapped BaseDOGE-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

+11.02%

+19.81%

+19.81%

Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped BaseDOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped BaseDOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped BaseDOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped BaseDOGE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+11.02%
30 দিন$ 0+11.08%
60 দিন$ 0+8.07%
90 দিন$ 0--

Wrapped BaseDOGE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WBASEDOGE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped BaseDOGE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped BaseDOGE এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WBASEDOGE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped BaseDOGE প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Crypto-Backed TokensBase EcosystemDog-Themed

Wrapped BaseDOGE সম্পর্কে

কোনটি Wrapped BaseDOGE-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?

Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 11.02% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।

আজ Wrapped BaseDOGE-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?

গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।

WBASEDOGE-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?

িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।

Wrapped BaseDOGE বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?

এটি বর্তমানে #6898 বাজার র‍্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk3879508.16351558880000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

WBASEDOGE-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?

292380000000.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।

আজকের দাম কীভাবে Wrapped BaseDOGE-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk এবং Tk দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।

Wrapped BaseDOGE কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?

অন্যান্য Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed টোকেনের বিপরীতে, WBASEDOGE ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped BaseDOGE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:18:16 (UTC+8)

Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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হট

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