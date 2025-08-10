WOW সম্পর্কে আরও

WOWswap

WOWswap প্রাইস (WOW)

WOWswap (WOW) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.02805179
$0.02805179
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে WOWswap (WOW) এর প্রাইস

WOWswap(WOW) বর্তমানে 0.02805179USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.42KUSD। WOW থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

WOWswap এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
WOWswap এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
656.67K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WOW থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WOW এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ WOWswap (WOW) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, WOWswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WOWswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014856452 ছিল।
গত 60 দিনে, WOWswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0037066457 ছিল।
গত 90 দিনে, WOWswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00967422738769093 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0014856452+5.30%
60 দিন$ -0.0037066457-13.21%
90 দিন$ -0.00967422738769093-25.64%

WOWswap (WOW) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

WOWswap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

WOWswap (WOW) এর মার্কেট তথ্য

$ 18.42K
$ 18.42K

----

656.67K
656.67K

WOWswap (WOW) কী?

WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

WOWswap (WOW) এর টোকেনোমিক্স

WOWswap (WOW) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WOWটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

WOW থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WOW থেকে VND
738.18285385
1 WOW থেকে AUD
A$0.0429192387
1 WOW থেকে GBP
0.0207583246
1 WOW থেকে EUR
0.0238440215
1 WOW থেকে USD
$0.02805179
1 WOW থেকে MYR
RM0.1189395896
1 WOW থেকে TRY
1.1442325141
1 WOW থেকে JPY
¥4.12361313
1 WOW থেকে ARS
ARS$37.154595855
1 WOW থেকে RUB
2.2365692167
1 WOW থেকে INR
2.4607030188
1 WOW থেকে IDR
Rp452.4481624637
1 WOW থেকে KRW
38.9605700952
1 WOW থেকে PHP
1.5919390825
1 WOW থেকে EGP
￡E.1.3512547243
1 WOW থেকে BRL
R$0.1523212197
1 WOW থেকে CAD
C$0.0384309523
1 WOW থেকে BDT
3.4038041986
1 WOW থেকে NGN
42.9582306881
1 WOW থেকে UAH
1.1588194449
1 WOW থেকে VES
Bs3.59062912
1 WOW থেকে CLP
$27.18218451
1 WOW থেকে PKR
Rs7.9487552144
1 WOW থেকে KZT
15.1384289914
1 WOW থেকে THB
฿0.8982183158
1 WOW থেকে TWD
NT$0.838748521
1 WOW থেকে AED
د.إ0.1029500693
1 WOW থেকে CHF
Fr0.022441432
1 WOW থেকে HKD
HK$0.2199260336
1 WOW থেকে MAD
.د.م0.2535881816
1 WOW থেকে MXN
$0.5209217403
1 WOW থেকে PLN
0.1021085156
1 WOW থেকে RON
лв0.1220252865
1 WOW থেকে SEK
kr0.2684556303
1 WOW থেকে BGN
лв0.0468464893
1 WOW থেকে HUF
Ft9.5185333828
1 WOW থেকে CZK
0.5885265542
1 WOW থেকে KWD
د.ك0.00849969237
1 WOW থেকে ILS
0.0962176397