WHALE প্রাইস (WHALE)
WHALE(WHALE) বর্তমানে 0.708256USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.09MUSD। WHALE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WHALE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WHALE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WHALE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04246124 ছিল।
গত 30 দিনে, WHALE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4031546843 ছিল।
গত 60 দিনে, WHALE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2635739291 ছিল।
গত 90 দিনে, WHALE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2001547694876232 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.04246124
|+6.38%
|30 দিন
|$ +0.4031546843
|+56.92%
|60 দিন
|$ +0.2635739291
|+37.21%
|90 দিন
|$ +0.2001547694876232
|+39.39%
WHALE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
+6.38%
+38.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture. Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts. Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management. WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world. Areas of focus include: 1. Digital Art 2. Digital Photography 3. Digital Music 4. Decentralised Gaming 5. Metaverse Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/
WHALE (WHALE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WHALEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
