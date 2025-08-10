Web 3 Dollar প্রাইস (USD3)
Web 3 Dollar(USD3) বর্তমানে 1.057USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.77MUSD। USD3 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USD3 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USD3 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Web 3 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00063175 ছিল।
গত 30 দিনে, Web 3 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023682085 ছিল।
গত 60 দিনে, Web 3 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0060909625 ছিল।
গত 90 দিনে, Web 3 Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00063175
|+0.06%
|30 দিন
|$ +0.0023682085
|+0.22%
|60 দিন
|$ +0.0060909625
|+0.58%
|90 দিন
|$ 0
|--
Web 3 Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.06%
+0.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.
Web 3 Dollar (USD3) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USD3টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 USD3 থেকে VND
₫27,814.955
|1 USD3 থেকে AUD
A$1.61721
|1 USD3 থেকে GBP
￡0.78218
|1 USD3 থেকে EUR
€0.89845
|1 USD3 থেকে USD
$1.057
|1 USD3 থেকে MYR
RM4.48168
|1 USD3 থেকে TRY
₺42.98819
|1 USD3 থেকে JPY
¥155.379
|1 USD3 থেকে ARS
ARS$1,399.9965
|1 USD3 থেকে RUB
₽84.54943
|1 USD3 থেকে INR
₹92.72004
|1 USD3 থেকে IDR
Rp17,048.38471
|1 USD3 থেকে KRW
₩1,468.04616
|1 USD3 থেকে PHP
₱59.98475
|1 USD3 থেকে EGP
￡E.51.30678
|1 USD3 থেকে BRL
R$5.73951
|1 USD3 থেকে CAD
C$1.44809
|1 USD3 থেকে BDT
৳128.25638
|1 USD3 থেকে NGN
₦1,618.67923
|1 USD3 থেকে UAH
₴43.66467
|1 USD3 থেকে VES
Bs135.296
|1 USD3 থেকে CLP
$1,021.062
|1 USD3 থেকে PKR
Rs299.51152
|1 USD3 থেকে KZT
₸570.42062
|1 USD3 থেকে THB
฿34.16224
|1 USD3 থেকে TWD
NT$31.6043
|1 USD3 থেকে AED
د.إ3.87919
|1 USD3 থেকে CHF
Fr0.8456
|1 USD3 থেকে HKD
HK$8.28688
|1 USD3 থেকে MAD
.د.م9.55528
|1 USD3 থেকে MXN
$19.62849
|1 USD3 থেকে PLN
zł3.84748
|1 USD3 থেকে RON
лв4.59795
|1 USD3 থেকে SEK
kr10.11549
|1 USD3 থেকে BGN
лв1.76519
|1 USD3 থেকে HUF
Ft358.66124
|1 USD3 থেকে CZK
Kč22.17586
|1 USD3 থেকে KWD
د.ك0.322385
|1 USD3 থেকে ILS
₪3.62551