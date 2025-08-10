USUALX সম্পর্কে আরও

USUALx প্রাইস (USUALX)

USUALx (USUALX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.120144
$0.120144$0.120144
+9.80%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে USUALx (USUALX) এর প্রাইস

USUALx(USUALX) বর্তমানে 0.120146USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 59.52MUSD। USUALX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

USUALx এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+9.81%
USUALx এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
495.41M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USUALX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USUALX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ USUALx (USUALX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01073455 ছিল।
গত 30 দিনে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003383791 ছিল।
গত 60 দিনে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0355217656 ছিল।
গত 90 দিনে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10794435849544146 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01073455+9.81%
30 দিন$ +0.0003383791+0.28%
60 দিন$ -0.0355217656-29.56%
90 দিন$ -0.10794435849544146-47.32%

USUALx (USUALX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

USUALx এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.107421
$ 0.126129
$ 1.59
-0.27%

+9.81%

+22.43%

USUALx (USUALX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 59.52M
--
495.41M
USUALx (USUALX) কী?

Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USUALx (USUALX) এর টোকেনোমিক্স

USUALx (USUALX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USUALXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

USUALX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USUALX থেকে VND
1 USUALX থেকে AUD
1 USUALX থেকে GBP
1 USUALX থেকে EUR
1 USUALX থেকে USD
1 USUALX থেকে MYR
1 USUALX থেকে TRY
1 USUALX থেকে JPY
1 USUALX থেকে ARS
1 USUALX থেকে RUB
1 USUALX থেকে INR
1 USUALX থেকে IDR
1 USUALX থেকে KRW
1 USUALX থেকে PHP
1 USUALX থেকে EGP
1 USUALX থেকে BRL
1 USUALX থেকে CAD
1 USUALX থেকে BDT
1 USUALX থেকে NGN
1 USUALX থেকে UAH
1 USUALX থেকে VES
1 USUALX থেকে CLP
1 USUALX থেকে PKR
1 USUALX থেকে KZT
1 USUALX থেকে THB
1 USUALX থেকে TWD
1 USUALX থেকে AED
1 USUALX থেকে CHF
1 USUALX থেকে HKD
1 USUALX থেকে MAD
1 USUALX থেকে MXN
1 USUALX থেকে PLN
1 USUALX থেকে RON
1 USUALX থেকে SEK
1 USUALX থেকে BGN
1 USUALX থেকে HUF
1 USUALX থেকে CZK
1 USUALX থেকে KWD
1 USUALX থেকে ILS
