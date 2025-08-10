USUALx প্রাইস (USUALX)
USUALx(USUALX) বর্তমানে 0.120146USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 59.52MUSD। USUALX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01073455 ছিল।
গত 30 দিনে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003383791 ছিল।
গত 60 দিনে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0355217656 ছিল।
গত 90 দিনে, USUALx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10794435849544146 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01073455
|+9.81%
|30 দিন
|$ +0.0003383791
|+0.28%
|60 দিন
|$ -0.0355217656
|-29.56%
|90 দিন
|$ -0.10794435849544146
|-47.32%
USUALx এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.27%
+9.81%
+22.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.
USUALx (USUALX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USUALXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
