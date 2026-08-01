ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারETHআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
USP Yield Optimized Stablecoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.12 USD। USP-এর মার্কেট ক্যাপ 7,780,095 USD। USP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!USP Yield Optimized Stablecoin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.12 USD। USP-এর মার্কেট ক্যাপ 7,780,095 USD। USP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

USP সম্পর্কে আরও

USP প্রাইসের তথ্য

USP কী

USP হোয়াইটপেপার

USP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

USP টোকেনোমিক্স

USP প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

USP Yield Optimized Stablecoin লোগো

USP Yield Optimized Stablecoin প্রাইস (USP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 USP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
USP Yield Optimized Stablecoin (USP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:54:08 (UTC+8)

USP Yield Optimized Stablecoin-এর আজকের প্রাইস

আজ USP Yield Optimized Stablecoin (USP)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.12, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USP-এর জন্য $ 1.12

USP Yield Optimized Stablecoin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 7,780,095 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 6.95M USP। গত 24 ঘণ্টায়, USP এর ট্রেড হয়েছে $ 1.12 (নিম্ন) এবং $ 1.12 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.37 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.026

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USP গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে -0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 16.21K-তে পৌঁছেছে।

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) এর মার্কেট তথ্য

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

6.95M
6.95M 6.95M

6,946,627.728985878
6,946,627.728985878 6,946,627.728985878

USP Yield Optimized Stablecoin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 7.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 16.21K। USP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 6.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 6946627.728985878। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 7.78M

USP Yield Optimized Stablecoin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

-0.00%

+0.12%

-0.02%

-0.02%

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, USP Yield Optimized Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00137003 ছিল।
গত 30 দিনে, USP Yield Optimized Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0105052640 ছিল।
গত 60 দিনে, USP Yield Optimized Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0205104480 ছিল।
গত 90 দিনে, USP Yield Optimized Stablecoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000297608654104 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00137003+0.12%
30 দিন$ +0.0105052640+0.94%
60 দিন$ +0.0205104480+1.83%
90 দিন$ +0.0000297608654104+0.00%

USP Yield Optimized Stablecoin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য USP Yield Optimized Stablecoin (USP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, USP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
USP Yield Optimized Stablecoin (USP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, USP Yield Optimized Stablecoin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে USP Yield Optimized Stablecoin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? USP এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, USP Yield Optimized Stablecoin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

USP Yield Optimized Stablecoin সম্পর্কে

আজ USP Yield Optimized Stablecoin-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, USP Yield Optimized Stablecoin Tk137.7944173545408000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.12%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

USP-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

USP Yield Optimized Stablecoin-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

USP Yield Optimized Stablecoin-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

USP আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk137.7944173545408000 থেকে Tk137.7944173545408000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

USP-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা USP Yield Optimized Stablecoin-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens অ্যাসেট হিসেবে, USP-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: USP Yield Optimized Stablecoin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:54:08 (UTC+8)

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

USP Yield Optimized Stablecoin সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01988
$0.01988$0.01988

+98.80%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01020
$0.01020$0.01020

+131.81%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.11188
$0.11188$0.11188

-22.68%

Optiview

Optiview

OV

$2.4798
$2.4798$2.4798

+535.84%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.010487
$0.010487$0.010487

+9.12%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

Optiview

Optiview

OV

$2.4798
$2.4798$2.4798

+535.84%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.01988
$0.01988$0.01988

+98.80%

Myros

Myros

MY

$0.004544
$0.004544$0.004544

+91.24%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.5089
$0.5089$0.5089

+13.08%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.034633
$0.034633$0.034633

+10.58%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?