TOGA লোগো

TOGA প্রাইস (TOGA)

তালিকাভুক্ত নয়

TOGA (TOGA) লাইভ প্রাইস চার্ট

+4.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে TOGA (TOGA) এর প্রাইস

TOGA(TOGA) বর্তমানে 0.00006584USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.12KUSD। TOGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

TOGA এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.43%
TOGA এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.26M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TOGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TOGA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ TOGA (TOGA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, TOGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, TOGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014076 ছিল।
গত 60 দিনে, TOGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000008660 ছিল।
গত 90 দিনে, TOGA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001014093292136774 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+4.43%
30 দিন$ +0.0000014076+2.14%
60 দিন$ -0.0000008660-1.31%
90 দিন$ -0.00001014093292136774-13.34%

TOGA (TOGA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

TOGA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00006305
$ 0.00006305$ 0.00006305

$ 0.00006779
$ 0.00006779$ 0.00006779

$ 0.01149809
$ 0.01149809$ 0.01149809

-0.19%

+4.43%

+10.93%

TOGA (TOGA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 66.12K
$ 66.12K$ 66.12K

999.26M
999.26M 999.26M

TOGA (TOGA) কী?

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

TOGA (TOGA) এর টোকেনোমিক্স

TOGA (TOGA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TOGAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: TOGA (TOGA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

TOGA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TOGA থেকে VND
1.7325796
1 TOGA থেকে AUD
A$0.0001007352
1 TOGA থেকে GBP
0.0000487216
1 TOGA থেকে EUR
0.000055964
1 TOGA থেকে USD
$0.00006584
1 TOGA থেকে MYR
RM0.0002791616
1 TOGA থেকে TRY
0.0026777128
1 TOGA থেকে JPY
¥0.00967848
1 TOGA থেকে ARS
ARS$0.08720508
1 TOGA থেকে RUB
0.0052665416
1 TOGA থেকে INR
0.0057754848
1 TOGA থেকে IDR
Rp1.0619353352
1 TOGA থেকে KRW
0.0914438592
1 TOGA থেকে PHP
0.00373642
1 TOGA থেকে EGP
￡E.0.0031958736
1 TOGA থেকে BRL
R$0.0003575112
1 TOGA থেকে CAD
C$0.0000902008
1 TOGA থেকে BDT
0.0079890256
1 TOGA থেকে NGN
0.1008267176
1 TOGA থেকে UAH
0.0027198504
1 TOGA থেকে VES
Bs0.00842752
1 TOGA থেকে CLP
$0.06360144
1 TOGA থেকে PKR
Rs0.0186564224
1 TOGA থেকে KZT
0.0355312144
1 TOGA থেকে THB
฿0.0021279488
1 TOGA থেকে TWD
NT$0.001968616
1 TOGA থেকে AED
د.إ0.0002416328
1 TOGA থেকে CHF
Fr0.000052672
1 TOGA থেকে HKD
HK$0.0005161856
1 TOGA থেকে MAD
.د.م0.0005951936
1 TOGA থেকে MXN
$0.0012226488
1 TOGA থেকে PLN
0.0002396576
1 TOGA থেকে RON
лв0.000286404
1 TOGA থেকে SEK
kr0.0006300888
1 TOGA থেকে BGN
лв0.0001099528
1 TOGA থেকে HUF
Ft0.0223408288
1 TOGA থেকে CZK
0.0013813232
1 TOGA থেকে KWD
د.ك0.0000200812
1 TOGA থেকে ILS
0.0002258312