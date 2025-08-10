Thorstarter প্রাইস (XRUNE)
Thorstarter(XRUNE) বর্তমানে 0.00250856USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 286.42KUSD। XRUNE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XRUNE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XRUNE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Thorstarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Thorstarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001398502 ছিল।
গত 60 দিনে, Thorstarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003201519 ছিল।
গত 90 দিনে, Thorstarter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000310087375063866 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.15%
|30 দিন
|$ +0.0001398502
|+5.57%
|60 দিন
|$ -0.0003201519
|-12.76%
|90 দিন
|$ -0.000310087375063866
|-11.00%
Thorstarter এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.32%
+4.15%
+15.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Thorstarter (XRUNE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XRUNEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 XRUNE থেকে VND
₫66.0127564
|1 XRUNE থেকে AUD
A$0.0038380968
|1 XRUNE থেকে GBP
￡0.0018563344
|1 XRUNE থেকে EUR
€0.002132276
|1 XRUNE থেকে USD
$0.00250856
|1 XRUNE থেকে MYR
RM0.0106362944
|1 XRUNE থেকে TRY
₺0.1020231352
|1 XRUNE থেকে JPY
¥0.36875832
|1 XRUNE থেকে ARS
ARS$3.32258772
|1 XRUNE থেকে RUB
₽0.2006597144
|1 XRUNE থেকে INR
₹0.2200508832
|1 XRUNE থেকে IDR
Rp40.4606394968
|1 XRUNE থেকে KRW
₩3.4840888128
|1 XRUNE থেকে PHP
₱0.14236078
|1 XRUNE থেকে EGP
￡E.0.1217655024
|1 XRUNE থেকে BRL
R$0.0136214808
|1 XRUNE থেকে CAD
C$0.0034367272
|1 XRUNE থেকে BDT
৳0.3043886704
|1 XRUNE থেকে NGN
₦3.8415836984
|1 XRUNE থেকে UAH
₴0.1036286136
|1 XRUNE থেকে VES
Bs0.32109568
|1 XRUNE থেকে CLP
$2.42326896
|1 XRUNE থেকে PKR
Rs0.7108255616
|1 XRUNE থেকে KZT
₸1.3537694896
|1 XRUNE থেকে THB
฿0.0810766592
|1 XRUNE থেকে TWD
NT$0.075005944
|1 XRUNE থেকে AED
د.إ0.0092064152
|1 XRUNE থেকে CHF
Fr0.002006848
|1 XRUNE থেকে HKD
HK$0.0196671104
|1 XRUNE থেকে MAD
.د.م0.0226773824
|1 XRUNE থেকে MXN
$0.0465839592
|1 XRUNE থেকে PLN
zł0.0091311584
|1 XRUNE থেকে RON
лв0.010912236
|1 XRUNE থেকে SEK
kr0.0240069192
|1 XRUNE থেকে BGN
лв0.0041892952
|1 XRUNE থেকে HUF
Ft0.8512045792
|1 XRUNE থেকে CZK
Kč0.0526295888
|1 XRUNE থেকে KWD
د.ك0.0007651108
|1 XRUNE থেকে ILS
₪0.0086043608