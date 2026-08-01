THINK Protocol প্রাইস (THINK)
আজ THINK Protocol (THINK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00128399, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.57% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান THINK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি THINK-এর জন্য $ 0.00128399।
THINK Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,284,236 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B THINK। গত 24 ঘণ্টায়, THINK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00110806 (নিম্ন) এবং $ 0.00133399 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.070137 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, THINK গত ঘণ্টায় +0.68% এবং গত 7 দিনে +31.06% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.82K-তে পৌঁছেছে।
THINK Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.28M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.82K। THINK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.28M।
+0.68%
+15.57%
+31.06%
+31.06%
আজকে, THINK Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017303 ছিল।
গত 30 দিনে, THINK Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001521701 ছিল।
গত 60 দিনে, THINK Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002811383 ছিল।
গত 90 দিনে, THINK Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000852640235944 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00017303
|+15.57%
|30 দিন
|$ -0.0001521701
|-11.85%
|60 দিন
|$ +0.0002811383
|+21.90%
|90 দিন
|$ -0.0000000852640235944
|-0.00%
2040 সালে, THINK Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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THINK Protocol-এর বর্তমান দাম কত?
THINK Protocol-এর দাম Tk0.1579702267313007516000 এবং আজকে এটি 15.57% পরিবর্তিত হয়েছে।
THINK সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
THINK Protocol-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents,AI Applications খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে THINK-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
THINK-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk8.62900629463877508000 এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 1000000000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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