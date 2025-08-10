SUPEROETH সম্পর্কে আরও

Super OETH (SUPEROETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,278.15
+5.60%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Super OETH (SUPEROETH) এর প্রাইস

Super OETH(SUPEROETH) বর্তমানে 4,270.7USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 951.76MUSD। SUPEROETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Super OETH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.48%
Super OETH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
222.37K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SUPEROETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SUPEROETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Super OETH (SUPEROETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +221.77 ছিল।
গত 30 দিনে, Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,203.8618506100 ছিল।
গত 60 দিনে, Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,324.6961822700 ছিল।
গত 90 দিনে, Super OETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,762.313368834501 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +221.77+5.48%
30 দিন$ +2,203.8618506100+51.60%
60 দিন$ +2,324.6961822700+54.43%
90 দিন$ +1,762.313368834501+70.26%

Super OETH (SUPEROETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Super OETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,008.9
$ 4,278.15
$ 4,276.46
+0.55%

+5.48%

+26.35%

Super OETH (SUPEROETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 951.76M
--
222.37K
Super OETH (SUPEROETH) কী?

Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Super OETH (SUPEROETH) এর টোকেনোমিক্স

Super OETH (SUPEROETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SUPEROETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SUPEROETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SUPEROETH থেকে VND
112,383,470.5
1 SUPEROETH থেকে AUD
A$6,534.171
1 SUPEROETH থেকে GBP
3,160.318
1 SUPEROETH থেকে EUR
3,630.095
1 SUPEROETH থেকে USD
$4,270.7
1 SUPEROETH থেকে MYR
RM18,107.768
1 SUPEROETH থেকে TRY
173,689.369
1 SUPEROETH থেকে JPY
¥627,792.9
1 SUPEROETH থেকে ARS
ARS$5,656,542.15
1 SUPEROETH থেকে RUB
341,613.293
1 SUPEROETH থেকে INR
374,625.804
1 SUPEROETH থেকে IDR
Rp68,882,248.421
1 SUPEROETH থেকে KRW
5,931,489.816
1 SUPEROETH থেকে PHP
242,362.225
1 SUPEROETH থেকে EGP
￡E.207,299.778
1 SUPEROETH থেকে BRL
R$23,189.901
1 SUPEROETH থেকে CAD
C$5,850.859
1 SUPEROETH থেকে BDT
518,206.738
1 SUPEROETH থেকে NGN
6,540,107.273
1 SUPEROETH থেকে UAH
176,422.617
1 SUPEROETH থেকে VES
Bs546,649.6
1 SUPEROETH থেকে CLP
$4,125,496.2
1 SUPEROETH থেকে PKR
Rs1,210,145.552
1 SUPEROETH থেকে KZT
2,304,725.962
1 SUPEROETH থেকে THB
฿138,029.024
1 SUPEROETH থেকে TWD
NT$127,693.93
1 SUPEROETH থেকে AED
د.إ15,673.469
1 SUPEROETH থেকে CHF
Fr3,416.56
1 SUPEROETH থেকে HKD
HK$33,482.288
1 SUPEROETH থেকে MAD
.د.م38,607.128
1 SUPEROETH থেকে MXN
$79,306.899
1 SUPEROETH থেকে PLN
15,545.348
1 SUPEROETH থেকে RON
лв18,577.545
1 SUPEROETH থেকে SEK
kr40,870.599
1 SUPEROETH থেকে BGN
лв7,132.069
1 SUPEROETH থেকে HUF
Ft1,449,133.924
1 SUPEROETH থেকে CZK
89,599.286
1 SUPEROETH থেকে KWD
د.ك1,302.5635
1 SUPEROETH থেকে ILS
14,648.501