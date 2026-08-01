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SUKU-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00411839 USD। SUKU-এর মার্কেট ক্যাপ 2,734,963 USD। SUKU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SUKU-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00411839 USD। SUKU-এর মার্কেট ক্যাপ 2,734,963 USD। SUKU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SUKU সম্পর্কে আরও

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SUKU প্রাইস (SUKU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SUKU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0041182
$0.0041182$0.0041182
+7.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
SUKU (SUKU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:06:03 (UTC+8)

SUKU-এর আজকের প্রাইস

আজ SUKU (SUKU)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00411839, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SUKU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SUKU-এর জন্য $ 0.00411839

SUKU বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,734,963 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 664.09M SUKU। গত 24 ঘণ্টায়, SUKU এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00393833 (নিম্ন) এবং $ 0.00421637 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.51 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00381897

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SUKU গত ঘণ্টায় -2.31% এবং গত 7 দিনে +2.44% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 29.34K-তে পৌঁছেছে।

SUKU (SUKU) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

$ 29.34K
$ 29.34K$ 29.34K

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

664.09M
664.09M 664.09M

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

SUKU এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.73M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 29.34K। SUKU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 664.09M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 6.18M

SUKU-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00393833
$ 0.00393833$ 0.00393833
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00421637
$ 0.00421637$ 0.00421637
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00393833
$ 0.00393833$ 0.00393833

$ 0.00421637
$ 0.00421637$ 0.00421637

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 0.00381897
$ 0.00381897$ 0.00381897

-2.31%

+4.48%

+2.44%

+2.44%

SUKU (SUKU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SUKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017663 ছিল।
গত 30 দিনে, SUKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000471164 ছিল।
গত 60 দিনে, SUKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009802328 ছিল।
গত 90 দিনে, SUKU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000028200702651 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00017663+4.48%
30 দিন$ -0.0000471164-1.14%
60 দিন$ -0.0009802328-23.80%
90 দিন$ +0.000000028200702651+0.00%

SUKU এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SUKU (SUKU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SUKU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SUKU (SUKU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SUKU এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে SUKU এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SUKU এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, SUKU প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SUKU (SUKU) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemMade in USAPolygon Ecosystem

SUKU সম্পর্কে

SUKU-এর বর্তমান দাম কত?

Tk0.5066885272221136476000 এ ট্রেডিং করছে, SUKU গত ২৪ ঘন্টায় 4.48% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে SUKU-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 664088414.5 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

SUKU-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk336484493.81359550892000, বিশ্বের #1965 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

SUKU ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0.4845356140177755972000 থেকে Tk0.5187430781260403508000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

SUKU কীভাবে Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA টোকেন হিসেবে, SUKU উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SUKU সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:06:03 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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