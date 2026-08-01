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Stream SZN-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। STRSZN-এর মার্কেট ক্যাপ 125,572 USD। STRSZN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Stream SZN-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। STRSZN-এর মার্কেট ক্যাপ 125,572 USD। STRSZN-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STRSZN সম্পর্কে আরও

STRSZN প্রাইসের তথ্য

STRSZN কী

STRSZN টোকেনোমিক্স

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Stream SZN প্রাইস (STRSZN)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STRSZN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00012555
$0.00012555$0.00012555
+29.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Stream SZN (STRSZN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:02:28 (UTC+8)

Stream SZN-এর আজকের প্রাইস

আজ Stream SZN (STRSZN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 29.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STRSZN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STRSZN-এর জন্য $ 0

Stream SZN বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 125,572 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.85M STRSZN। গত 24 ঘণ্টায়, STRSZN এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00708792 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STRSZN গত ঘণ্টায় -0.93% এবং গত 7 দিনে +31.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.00K-তে পৌঁছেছে।

Stream SZN (STRSZN) এর মার্কেট তথ্য

$ 125.57K
$ 125.57K$ 125.57K

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

$ 125.57K
$ 125.57K$ 125.57K

999.85M
999.85M 999.85M

999,854,584.782226
999,854,584.782226 999,854,584.782226

Stream SZN এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 125.57K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.00K। STRSZN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.85M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999854584.782226। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 125.57K

Stream SZN-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00708792
$ 0.00708792$ 0.00708792

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

+29.14%

+31.10%

+31.10%

Stream SZN (STRSZN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Stream SZN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Stream SZN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Stream SZN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Stream SZN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+29.14%
30 দিন$ 0+17.19%
60 দিন$ 0+1.83%
90 দিন$ 0--

Stream SZN এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Stream SZN (STRSZN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STRSZN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Stream SZN (STRSZN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Stream SZN এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Stream SZN সম্পর্কে

Stream SZN-এর বর্তমান দাম কত?

Stream SZN Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 29.14% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

STRSZN-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

STRSZN-এর মার্কেট ক্যাপ Tk15449214.80003964048000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #5087 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Stream SZN-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

STRSZN-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 999854584.782226 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Stream SZN Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Stream SZN-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk0.8720319702282114528000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

STRSZN-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Entertainment,SocialFi,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

STRSZN বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stream SZN সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:02:28 (UTC+8)

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