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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সোশ্যালফাই টোকেনসমূহ

সোশ্যালফাই সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06125
-0.18%
+7.18%
+15.66%
$ 1.42B
$ 1.22M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08418
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00631436
0.00%
--
+2.29%
$ 63.14M
$ 26.18
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03730774
+0.04%
-0.00%
+0.34%
$ 33.69M
$ 90.61K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00523
+0.19%
-0.19%
+4.81%
$ 25.17M
$ 10.29M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005086
-0.18%
+7.82%
+8.26%
$ 22.92M
$ 19.61M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04077
+0.39%
+7.01%
+5.41%
$ 22.68M
$ 2.07M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3095
-0.16%
+5.40%
+5.08%
$ 21.64M
$ 206.43K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03743
+0.59%
+7.61%
+7.49%
$ 20.61M
$ 2.36M
10
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02874121
-0.28%
+0.05%
+25.21%
$ 14.61M
$ 71.15K
11
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00599593
-0.02%
+0.19%
+20.63%
$ 13.45M
$ 24.43
12
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.19
+2.59%
+0.03%
-2.46%
$ 12.54M
$ 2.63K
13
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011946
+0.24%
+0.95%
-0.51%
$ 11.31M
$ 5.13M
14
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.554805
+0.37%
+0.05%
+8.19%
$ 8.19M
$ 16.05K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002434
-0.90%
+7.33%
+16.92%
$ 7.42M
$ 44.82M
16
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2325
-4.40%
+7.39%
+11.30%
$ 7.10M
$ 220.52K
17
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001323
+0.15%
+4.33%
+6.68%
$ 6.81M
$ 398.88M
18
ivault
ivault
IVT
$ 0.0139066
-0.71%
+0.13%
+9.87%
$ 6.55M
$ 212.43K
19
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.01423
+0.05%
+13.08%
+9.54%
$ 6.49M
$ 4.17M
20
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.00094186
+1.11%
+0.08%
+4.94%
$ 5.98M
$ 31.81K
21
00 Token
00 Token
00
$ 0.01523291
-0.24%
+0.09%
+52.15%
$ 5.69M
$ 343.07K
22
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.364536
-0.04%
-0.04%
-7.65%
$ 5.53M
$ 140.34K
23
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3264
+0.09%
-1.25%
+34.70%
$ 4.49M
$ 183.62K
24
Catholic people
Catholic people
CATH
$ 0.0046855
-0.13%
+0.52%
+60.84%
$ 4.22M
$ 6.37K
25
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
$ 0.36784
+0.09%
0.00%
+8.10%
$ 3.61M
$ 865.98K
26
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.017706
-0.11%
-0.02%
-2.57%
$ 3.54M
$ 3.20M
27
Cratos
Cratos
CRTS
$ 4.105E-5
+0.49%
+3.70%
+3.17%
$ 3.27M
--
28
LYNK
LYNK
LYNK
$ 0.00278347
+0.19%
+0.13%
+15.32%
$ 2.78M
$ 5.02K
29
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.254409
0.00%
+0.19%
+21.57%
$ 2.54M
$ 19.39
30
daGama
daGama
DGMA
$ 0.01801
0.00%
+1.07%
-5.21%
$ 2.34M
$ 5.38M
31
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021363
+0.84%
+0.01%
-7.97%
$ 2.14M
$ 94.76K
32
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002153
+0.76%
+2.55%
+26.62%
$ 2.13M
$ 41.85M
33
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 2.15
0.00%
+0.26%
+31.10%
$ 1.93M
$ 8.71K
34
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00021257
+0.07%
+0.03%
+4.96%
$ 1.90M
$ 2.45K
35
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
0.00%
$ 1.85M
$ 3.75
36
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
$ 0.00025851
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 1.80M
$ 21.79K
37
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00734424
0.00%
--
+26.32%
$ 1.54M
$ 10.54
38
Saito
Saito
SAITO
$ 0.00051116
-0.04%
-0.00%
-5.92%
$ 1.53M
$ 4.99K
39
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00285214
0.00%
--
+1.20%
$ 1.30M
$ 121.87
40
Kin
Kin
KIN
$ 4.85538E-7
+3.45%
+7.20%
+33.77%
$ 1.29M
--
41
Mint Token
Mint Token
MT
$ 0.00210006
0.00%
+0.06%
+6.46%
$ 1.26M
$ 8.20K
42
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00014601
+1.19%
+0.05%
+31.10%
$ 1.17M
$ 20.65
43
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00242804
0.00%
0.00%
+7.14%
$ 1.11M
$ 11.66
44
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.814E-5
-0.46%
+17.20%
+13.42%
$ 959.86K
--
45
noice
noice
NOICE
$ 1.061E-5
-1.39%
+3.60%
+5.36%
$ 943.31K
--
46
Global Coin Research
Global Coin Research
GCR
$ 0.077205
0.00%
--
-0.33%
$ 772.05K
$ 150.55
47
Financie Token
Financie Token
FNCT
$ 0.00015804
-13.77%
+0.05%
+4.77%
$ 657.48K
$ 405.18
48
UXLINK
UXLINK
UXLINK
$ 0.0006804
0.00%
+0.01%
+0.22%
$ 631.23K
$ 3.18K
49
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.00058516
+0.07%
+0.08%
+5.04%
$ 582.49K
$ 1.07K
50
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00108071
+0.05%
-0.01%
-3.06%
$ 553.02K
$ 672.74

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সোশ্যালফাই টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সোশ্যালফাই টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 111 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.92B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সোশ্যালফাই টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সোশ্যালফাই টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 38.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PAWS সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সোশ্যালফাই টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 111 সোশ্যালফাই টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সোশ্যালফাই টোকেনগুলোর মধ্যে SKY, REAL, SWOP অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সোশ্যালফাই বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সোশ্যালফাই টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.92B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সোশ্যালফাই সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।