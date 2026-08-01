Skill Stacker প্রাইস (STKR)
আজ Skill Stacker (STKR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00241018, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STKR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STKR-এর জন্য $ 0.00241018।
Skill Stacker বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,299,143 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 953.93M STKR। গত 24 ঘণ্টায়, STKR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00218239 (নিম্ন) এবং $ 0.00259758 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00259758 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STKR গত ঘণ্টায় +0.38% এবং গত 7 দিনে +25.19% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.88K-তে পৌঁছেছে।
Skill Stacker এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.30M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.88K। STKR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 953.93M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 953931012.177267। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.30M।
+0.38%
+10.38%
+25.19%
+25.19%
আজকে, Skill Stacker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022671 ছিল।
গত 30 দিনে, Skill Stacker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003000862 ছিল।
গত 60 দিনে, Skill Stacker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004008057 ছিল।
গত 90 দিনে, Skill Stacker থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000676395730277 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00022671
|+10.38%
|30 দিন
|$ +0.0003000862
|+12.45%
|60 দিন
|$ +0.0004008057
|+16.63%
|90 দিন
|$ -0.0000000676395730277
|-0.00%
2040 সালে, Skill Stacker এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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STKR-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk0.2965440024607614456000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 10.38% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Skill Stacker-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, STKR উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
STKR-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের STKR বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Skill Stacker-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0.2685171503913986388000 থেকে Tk0.3196013450912482536000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
STKR-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং STKR-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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