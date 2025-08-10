Simple AI প্রাইস (SMPL)
Simple AI(SMPL) বর্তমানে 0.03463468USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.48MUSD। SMPL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SMPL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SMPL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Simple AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00547124 ছিল।
গত 30 দিনে, Simple AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0280267086 ছিল।
গত 60 দিনে, Simple AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1693647523 ছিল।
গত 90 দিনে, Simple AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00547124
|+18.76%
|30 দিন
|$ +0.0280267086
|+80.92%
|60 দিন
|$ +0.1693647523
|+489.00%
|90 দিন
|$ 0
|--
Simple AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.02%
+18.76%
+40.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.
Simple AI (SMPL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SMPLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
