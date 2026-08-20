AITECH Cloud Network প্রাইস(ACN)
আজ AITECH Cloud Network (ACN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.004789, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ACN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ACN-এর জন্য ৳ 0.004789।
AITECH Cloud Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #891 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 8.54M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.78B ACN। গত 24 ঘণ্টায়, ACN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.004559 (নিম্ন) এবং ৳ 0.004969 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 60.8160080158754107655 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.6144671000493788664।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ACN গত ঘণ্টায় -0.30% এবং গত 7 দিনে -3.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 326.63K-তে পৌঁছেছে।
No.891
89.20%
ETH
AITECH Cloud Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 8.54M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 326.63K। ACN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.78B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1986052500। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 9.58M।
-0.30%
+3.12%
-3.55%
-3.55%
AITECH Cloud Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.01770405
|+3.12%
|30 দিন
|৳ -0.000964
|-16.76%
|60 দিন
|৳ -0.001815
|-27.49%
|90 দিন
|৳ -0.003611
|-42.99%
আজ, ACN এর পরিবর্তন ৳ +0.01770405 (+3.12%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000964(-16.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ACN এর প্রাইস ৳ -0.001815 (-27.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.003611 (-42.99%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি AITECH Cloud Network (ACN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই AITECH Cloud Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, AITECH Cloud Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
AITECH Cloud Network দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ACN কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে AITECH Cloud Network কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার AITECH Cloud Network (ACN) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে AITECH Cloud Network (ACN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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AITECH Cloud Network (ACN) is an enterprise-grade AI infrastructure ecosystem designed to support the next generation of AI builders. Evolving from Solidus Ai Tech, ACN brings together compute, agent orchestration, and an integrated economic layer to enable scalable, real-world AI execution within a secure, Web3-enabled environment.
AITECH Cloud Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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