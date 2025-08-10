Shrapnel প্রাইস (SHRAP)
Shrapnel(SHRAP) বর্তমানে 0.00444947USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.89MUSD। SHRAP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHRAP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHRAP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Shrapnel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029692 ছিল।
গত 30 দিনে, Shrapnel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004818477 ছিল।
গত 60 দিনে, Shrapnel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003214270 ছিল।
গত 90 দিনে, Shrapnel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003320471123151111 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029692
|+7.15%
|30 দিন
|$ -0.0004818477
|-10.82%
|60 দিন
|$ -0.0003214270
|-7.22%
|90 দিন
|$ -0.003320471123151111
|-42.73%
Shrapnel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.90%
+7.15%
+20.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.
