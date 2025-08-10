Shogun প্রাইস (SHOGUN)
Shogun(SHOGUN) বর্তমানে 0.066744USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.40MUSD। SHOGUN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SHOGUN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHOGUN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Shogun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00428137 ছিল।
গত 30 দিনে, Shogun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0256534902 ছিল।
গত 60 দিনে, Shogun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0140067823 ছিল।
গত 90 দিনে, Shogun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0131510579278425 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00428137
|+6.85%
|30 দিন
|$ -0.0256534902
|-38.43%
|60 দিন
|$ -0.0140067823
|-20.98%
|90 দিন
|$ -0.0131510579278425
|-16.46%
Shogun এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.66%
+6.85%
+55.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps. By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Shogun (SHOGUN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHOGUNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SHOGUN থেকে VND
₫1,756.36836
|1 SHOGUN থেকে AUD
A$0.10211832
|1 SHOGUN থেকে GBP
￡0.04939056
|1 SHOGUN থেকে EUR
€0.0567324
|1 SHOGUN থেকে USD
$0.066744
|1 SHOGUN থেকে MYR
RM0.28299456
|1 SHOGUN থেকে TRY
₺2.71447848
|1 SHOGUN থেকে JPY
¥9.811368
|1 SHOGUN থেকে ARS
ARS$88.402428
|1 SHOGUN থেকে RUB
₽5.33885256
|1 SHOGUN থেকে INR
₹5.85478368
|1 SHOGUN থেকে IDR
Rp1,076.51597832
|1 SHOGUN থেকে KRW
₩92.69940672
|1 SHOGUN থেকে PHP
₱3.787722
|1 SHOGUN থেকে EGP
￡E.3.23975376
|1 SHOGUN থেকে BRL
R$0.36241992
|1 SHOGUN থেকে CAD
C$0.09143928
|1 SHOGUN থেকে BDT
৳8.09871696
|1 SHOGUN থেকে NGN
₦102.21109416
|1 SHOGUN থেকে UAH
₴2.75719464
|1 SHOGUN থেকে VES
Bs8.543232
|1 SHOGUN থেকে CLP
$64.474704
|1 SHOGUN থেকে PKR
Rs18.91257984
|1 SHOGUN থেকে KZT
₸36.01906704
|1 SHOGUN থেকে THB
฿2.15716608
|1 SHOGUN থেকে TWD
NT$1.9956456
|1 SHOGUN থেকে AED
د.إ0.24495048
|1 SHOGUN থেকে CHF
Fr0.0533952
|1 SHOGUN থেকে HKD
HK$0.52327296
|1 SHOGUN থেকে MAD
.د.م0.60336576
|1 SHOGUN থেকে MXN
$1.23943608
|1 SHOGUN থেকে PLN
zł0.24294816
|1 SHOGUN থেকে RON
лв0.2903364
|1 SHOGUN থেকে SEK
kr0.63874008
|1 SHOGUN থেকে BGN
лв0.11146248
|1 SHOGUN থেকে HUF
Ft22.64757408
|1 SHOGUN থেকে CZK
Kč1.40028912
|1 SHOGUN থেকে KWD
د.ك0.02035692
|1 SHOGUN থেকে ILS
₪0.22893192