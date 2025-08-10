SEUR সম্পর্কে আরও

sEUR প্রাইস (SEUR)

তালিকাভুক্ত নয়

sEUR (SEUR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.796381
$0.796381$0.796381
-0.30%1D
USD

আজকে sEUR (SEUR) এর প্রাইস

sEUR(SEUR) বর্তমানে 0.796381USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 792.40KUSD। SEUR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

sEUR এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.33%
sEUR এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
995.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SEUR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SEUR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ sEUR (SEUR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, sEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0026382881378013 ছিল।
গত 30 দিনে, sEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1050870123 ছিল।
গত 60 দিনে, sEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0998050153 ছিল।
গত 90 দিনে, sEUR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0223366398421345 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0026382881378013-0.33%
30 দিন$ +0.1050870123+13.20%
60 দিন$ +0.0998050153+12.53%
90 দিন$ +0.0223366398421345+2.89%

sEUR (SEUR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

sEUR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.796304
$ 0.796304$ 0.796304

$ 0.804727
$ 0.804727$ 0.804727

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

--

-0.33%

-3.08%

sEUR (SEUR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 792.40K
$ 792.40K$ 792.40K

--
----

995.00K
995.00K 995.00K

sEUR (SEUR) কী?

Synth sEUR by Synthetix Tracks the price of EUR through price feeds supplied by an oracle.

sEUR (SEUR) এর টোকেনোমিক্স

sEUR (SEUR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SEURটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

