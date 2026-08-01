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Scuba-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SCUBA-এর মার্কেট ক্যাপ 24,805 USD। SCUBA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Scuba-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SCUBA-এর মার্কেট ক্যাপ 24,805 USD। SCUBA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SCUBA সম্পর্কে আরও

SCUBA প্রাইসের তথ্য

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Scuba প্রাইস (SCUBA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SCUBA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00002488
$0.00002488$0.00002488
+12.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Scuba (SCUBA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:17:25 (UTC+8)

Scuba-এর আজকের প্রাইস

আজ Scuba (SCUBA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.66% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SCUBA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SCUBA-এর জন্য $ 0

Scuba বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 24,805 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.91M SCUBA। গত 24 ঘণ্টায়, SCUBA এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SCUBA গত ঘণ্টায় +0.59% এবং গত 7 দিনে +18.65% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Scuba (SCUBA) এর মার্কেট তথ্য

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

--
----

$ 24.81K
$ 24.81K$ 24.81K

999.91M
999.91M 999.91M

999,909,777.999665
999,909,777.999665 999,909,777.999665

Scuba এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 24.81K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SCUBA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.91M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999909777.999665। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 24.81K

Scuba-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+6.66%

+18.65%

+18.65%

Scuba (SCUBA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Scuba থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Scuba থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Scuba থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Scuba থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+6.66%
30 দিন$ 0-44.02%
60 দিন$ 0-74.18%
90 দিন$ 0--

Scuba এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Scuba (SCUBA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SCUBA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Scuba (SCUBA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Scuba এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Scuba এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SCUBA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Scuba প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Scuba (SCUBA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

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Scuba সম্পর্কে

Scuba-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Scuba-এর দাম Tk এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 6.66%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

SCUBA বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk এবং Tk মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Scuba-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #7174 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk3051960.42662340060000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

999909777.999665 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Scuba-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Scuba সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:17:25 (UTC+8)

Scuba (SCUBA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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