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Scor-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0124552 USD। SCOR-এর মার্কেট ক্যাপ 5,589,355 USD। SCOR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Scor-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0124552 USD। SCOR-এর মার্কেট ক্যাপ 5,589,355 USD। SCOR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SCOR সম্পর্কে আরও

SCOR প্রাইসের তথ্য

SCOR কী

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Scor প্রাইস (SCOR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SCOR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0124925
$0.0124925$0.0124925
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Scor (SCOR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:16:06 (UTC+8)

Scor-এর আজকের প্রাইস

আজ Scor (SCOR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0124552, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.42% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SCOR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SCOR-এর জন্য $ 0.0124552

Scor বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,589,355 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 448.76M SCOR। গত 24 ঘণ্টায়, SCOR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01238842 (নিম্ন) এবং $ 0.01250048 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03400898 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00606091

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SCOR গত ঘণ্টায় +0.10% এবং গত 7 দিনে -2.89% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.14K-তে পৌঁছেছে।

Scor (SCOR) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K

$ 49.82M
$ 49.82M$ 49.82M

448.76M
448.76M 448.76M

4,000,000,000.0
4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Scor এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.59M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.14K। SCOR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 448.76M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 49.82M

Scor-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01238842
$ 0.01238842$ 0.01238842
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01250048
$ 0.01250048$ 0.01250048
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01238842
$ 0.01238842$ 0.01238842

$ 0.01250048
$ 0.01250048$ 0.01250048

$ 0.03400898
$ 0.03400898$ 0.03400898

$ 0.00606091
$ 0.00606091$ 0.00606091

+0.10%

+0.42%

-2.89%

-2.89%

Scor (SCOR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Scor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Scor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003067093 ছিল।
গত 60 দিনে, Scor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0024651132 ছিল।
গত 90 দিনে, Scor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000078663037308 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.42%
30 দিন$ +0.0003067093+2.46%
60 দিন$ -0.0024651132-19.79%
90 দিন$ -0.000000078663037308-0.00%

Scor এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Scor (SCOR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SCOR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Scor (SCOR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Scor এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Scor এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SCOR এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Scor প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Scor সম্পর্কে

আজ Scor-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Scor Tk1.532464321938309984000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.41%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

SCOR-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Scor-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Scor-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

SCOR আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk1.5242478366615548664000 থেকে Tk1.5380354877563913216000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

SCOR-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Scor-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Sports,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, SCOR-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Scor সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:16:06 (UTC+8)

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