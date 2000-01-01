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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ খেলাধুলা টোকেনসমূহ

খেলাধুলা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01286
-0.23%
+8.07%
+5.50%
$ 133.91M
$ 11.78M
2
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02917
-0.24%
+5.95%
-6.71%
$ 48.71M
$ 2.11M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3449
+0.61%
-1.40%
-1.15%
$ 35.95M
$ 184.14K
4
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.27
-0.78%
+0.13%
+17.81%
$ 23.21M
$ 2.94K
5
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.227662
-0.42%
+0.04%
+21.53%
$ 12.56M
$ 39.78K
6
OG
OG
OG
$ 2.628
+0.68%
+4.67%
+8.13%
$ 12.46M
$ 27.31K
7
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3592
+0.35%
+1.24%
-17.54%
$ 11.50M
$ 41.32K
8
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.5067
+1.76%
+7.26%
+8.27%
$ 8.18M
$ 123.16K
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4855
+0.39%
+2.91%
+0.46%
$ 7.82M
$ 117.66K
10
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.927076
-0.12%
+0.00%
-2.32%
$ 7.76M
$ 1.69M
11
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8737
-0.10%
+3.32%
+1.91%
$ 7.54M
$ 63.59K
12
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003604
+0.67%
+2.65%
-9.98%
$ 7.38M
$ 23.74M
13
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3316
+0.91%
+0.51%
+6.21%
$ 7.11M
$ 419.66K
14
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2694
+0.26%
+1.20%
+3.72%
$ 6.84M
$ 295.42K
15
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4331
0.00%
+3.53%
+2.47%
$ 5.67M
$ 124.69K
16
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01245763
-0.05%
-0.00%
-2.86%
$ 5.59M
$ 1.79K
17
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3146
-0.22%
+2.73%
+4.48%
$ 4.88M
$ 174.85K
18
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3588
-0.03%
+1.82%
+0.82%
$ 4.84M
$ 164.83K
19
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3633
+0.17%
+4.61%
+6.10%
$ 4.79M
$ 173.72K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.0003458
+0.05%
+0.04%
-0.73%
$ 4.64M
$ 20.96K
21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02492
+1.06%
+4.81%
+17.07%
$ 4.42M
$ 2.33M
22
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2831
-0.39%
-2.38%
+7.80%
$ 3.86M
$ 247.70K
23
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1684
-1.00%
+1.27%
+4.02%
$ 3.77M
$ 491.11K
24
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00064134
0.00%
+338.59%
+329.77%
$ 2.95M
$ 9.95
25
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2085
+0.48%
+2.67%
+3.13%
$ 2.62M
$ 266.36K
26
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.214666
+0.05%
+0.01%
+1.09%
$ 1.82M
$ 352.56K
27
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008857
+0.66%
+1.43%
+3.72%
$ 1.42M
$ 11.00M
28
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00285214
0.00%
--
+1.20%
$ 1.30M
$ 121.87
29
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06779
+0.56%
+0.82%
-8.46%
$ 1.27M
$ 888.72K
30
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.819E-5
0.00%
+6.70%
+52.73%
$ 1.21M
--
31
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2071
-0.14%
+0.83%
+0.63%
$ 1.20M
$ 280.09K
32
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07669
+0.35%
+0.09%
-5.14%
$ 990.22K
$ 808.52K
33
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.141322
-0.04%
-0.04%
-12.93%
$ 919.85K
$ 164.09K
34
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.062185
+0.33%
+0.01%
+3.29%
$ 823.90K
$ 28.81K
35
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.058164
-0.28%
+0.01%
-37.92%
$ 780.75K
$ 109.80K
36
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.089761
-0.42%
+0.02%
-8.26%
$ 736.77K
$ 27.50K
37
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.01373507
0.00%
+336.86%
+27.11%
$ 686.75K
$ 9.95
38
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.069282
+0.91%
+0.01%
-3.10%
$ 544.60K
$ 206.55K
39
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.106179
+1.13%
-0.00%
-20.95%
$ 519.84K
$ 117.17K
40
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05373
+0.30%
+2.80%
+2.37%
$ 415.35K
$ 1.08M
41
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.053004
-0.01%
+0.04%
+1.42%
$ 411.75K
$ 599.19K
42
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.152747
-0.09%
-0.03%
-29.75%
$ 399.58K
$ 120.20K
43
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.148371
+0.28%
+0.01%
-0.74%
$ 387.07K
$ 53.55K
44
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.06103
-1.55%
+3.83%
-0.85%
$ 383.22K
$ 939.76K
45
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00120058
-0.07%
-0.01%
-0.24%
$ 374.29K
$ 435.95
46
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.052586
+0.01%
+0.04%
-0.95%
$ 360.90K
$ 22.45K
47
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.093348
0.00%
-0.03%
-15.10%
$ 355.05K
$ 137.94K
48
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
49
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01782
0.00%
+5.69%
-9.07%
$ 321.52K
$ 3.13M
50
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001947
+0.93%
+20.48%
+25.59%
$ 315.81K
$ 14.42M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

খেলাধুলা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
খেলাধুলা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 85 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $400.02M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা খেলাধুলা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা খেলাধুলা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 338.59% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে FITFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো খেলাধুলা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 85 খেলাধুলা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় খেলাধুলা টোকেনগুলোর মধ্যে CHZ, FLOW, FB অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
খেলাধুলা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব খেলাধুলা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $400.02M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

খেলাধুলা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।