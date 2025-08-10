RWAX প্রাইস (RWAX)
RWAX(RWAX) বর্তমানে 0.072373USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.19MUSD। RWAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RWAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RWAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RWAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00380391 ছিল।
গত 30 দিনে, RWAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0251241277 ছিল।
গত 60 দিনে, RWAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0046977386 ছিল।
গত 90 দিনে, RWAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0130064778997181 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00380391
|+5.55%
|30 দিন
|$ +0.0251241277
|+34.71%
|60 দিন
|$ +0.0046977386
|+6.49%
|90 দিন
|$ -0.0130064778997181
|-15.23%
RWAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.99%
+5.55%
+10.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.
RWAX (RWAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RWAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 RWAX থেকে VND
₫1,904.495495
|1 RWAX থেকে AUD
A$0.11073069
|1 RWAX থেকে GBP
￡0.05355602
|1 RWAX থেকে EUR
€0.06151705
|1 RWAX থেকে USD
$0.072373
|1 RWAX থেকে MYR
RM0.30686152
|1 RWAX থেকে TRY
₺2.94340991
|1 RWAX থেকে JPY
¥10.638831
|1 RWAX থেকে ARS
ARS$95.8580385
|1 RWAX থেকে RUB
₽5.78911627
|1 RWAX থেকে INR
₹6.34855956
|1 RWAX থেকে IDR
Rp1,167.30628819
|1 RWAX থেকে KRW
₩100.51741224
|1 RWAX থেকে PHP
₱4.10716775
|1 RWAX থেকে EGP
￡E.3.51298542
|1 RWAX থেকে BRL
R$0.39298539
|1 RWAX থেকে CAD
C$0.09915101
|1 RWAX থেকে BDT
৳8.78173982
|1 RWAX থেকে NGN
₦110.83128847
|1 RWAX থেকে UAH
₴2.98972863
|1 RWAX থেকে VES
Bs9.263744
|1 RWAX থেকে CLP
$69.912318
|1 RWAX থেকে PKR
Rs20.50761328
|1 RWAX থেকে KZT
₸39.05681318
|1 RWAX থেকে THB
฿2.33909536
|1 RWAX থেকে TWD
NT$2.1639527
|1 RWAX থেকে AED
د.إ0.26560891
|1 RWAX থেকে CHF
Fr0.0578984
|1 RWAX থেকে HKD
HK$0.56740432
|1 RWAX থেকে MAD
.د.م0.65425192
|1 RWAX থেকে MXN
$1.34396661
|1 RWAX থেকে PLN
zł0.26343772
|1 RWAX থেকে RON
лв0.31482255
|1 RWAX থেকে SEK
kr0.69260961
|1 RWAX থেকে BGN
лв0.12086291
|1 RWAX থেকে HUF
Ft24.55760636
|1 RWAX থেকে CZK
Kč1.51838554
|1 RWAX থেকে KWD
د.ك0.022073765
|1 RWAX থেকে ILS
₪0.24823939