Resolv USR (USR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.99967
$0.99967$0.99967
0.00%1D
mexc
USD

আজকে Resolv USR (USR) এর প্রাইস

Resolv USR(USR) বর্তমানে 0.999669USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 266.13MUSD। USR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Resolv USR এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.00%
Resolv USR এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
266.22M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Resolv USR (USR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Resolv USR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Resolv USR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003341893 ছিল।
গত 60 দিনে, Resolv USR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000834723 ছিল।
গত 90 দিনে, Resolv USR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000659432222338 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.00%
30 দিন$ -0.0003341893-0.03%
60 দিন$ -0.0000834723-0.00%
90 দিন$ +0.0000659432222338+0.01%

Resolv USR (USR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Resolv USR এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.999431
$ 0.999431$ 0.999431

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

-0.01%

-0.00%

-0.00%

Resolv USR (USR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 266.13M
$ 266.13M$ 266.13M

--
----

266.22M
266.22M 266.22M

Resolv USR (USR) কী?

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Resolv USR (USR) এর টোকেনোমিক্স

Resolv USR (USR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

