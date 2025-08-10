RAMEN সম্পর্কে আরও

Ramen

Ramen প্রাইস (RAMEN)

Ramen (RAMEN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0125974
$0.0125974$0.0125974
+39.00%1D
আজকে Ramen (RAMEN) এর প্রাইস

Ramen(RAMEN) বর্তমানে 0.0125974USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 241.63KUSD। RAMEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Ramen এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+39.03%
Ramen এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
19.18M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ RAMEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RAMEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Ramen (RAMEN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Ramen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035366 ছিল।
গত 30 দিনে, Ramen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003842471 ছিল।
গত 60 দিনে, Ramen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0061174536 ছিল।
গত 90 দিনে, Ramen থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.07700151343199915 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0035366+39.03%
30 দিন$ -0.0003842471-3.05%
60 দিন$ -0.0061174536-48.56%
90 দিন$ -0.07700151343199915-85.94%

Ramen (RAMEN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Ramen এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00898921
$ 0.00898921$ 0.00898921

$ 0.01291284
$ 0.01291284$ 0.01291284

$ 0.471503
$ 0.471503$ 0.471503

-0.28%

+39.03%

+63.31%

Ramen (RAMEN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 241.63K
$ 241.63K$ 241.63K

19.18M
19.18M 19.18M

Ramen (RAMEN) কী?

Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Ramen (RAMEN) এর টোকেনোমিক্স

Ramen (RAMEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RAMENটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

