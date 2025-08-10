PREME সম্পর্কে আরও

PREME প্রাইসের তথ্য

PREME হোয়াইটপেপার

PREME অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

PREME টোকেনোমিক্স

PREME প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

PREME Token লোগো

PREME Token প্রাইস (PREME)

তালিকাভুক্ত নয়

PREME Token (PREME) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00223947
$0.00223947$0.00223947
+1.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে PREME Token (PREME) এর প্রাইস

PREME Token(PREME) বর্তমানে 0.00223947USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 326.65KUSD। PREME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

PREME Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.59%
PREME Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
145.86M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PREME থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PREME এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ PREME Token (PREME) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, PREME Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PREME Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011565637 ছিল।
গত 60 দিনে, PREME Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007531913 ছিল।
গত 90 দিনে, PREME Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025276592775262625 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.59%
30 দিন$ +0.0011565637+51.64%
60 দিন$ -0.0007531913-33.63%
90 দিন$ -0.0025276592775262625-53.02%

PREME Token (PREME) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

PREME Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00214823
$ 0.00214823$ 0.00214823

$ 0.00227717
$ 0.00227717$ 0.00227717

$ 0.03344384
$ 0.03344384$ 0.03344384

+0.95%

+1.59%

+13.28%

PREME Token (PREME) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 326.65K
$ 326.65K$ 326.65K

--
----

145.86M
145.86M 145.86M

PREME Token (PREME) কী?

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

PREME Token (PREME) এর টোকেনোমিক্স

PREME Token (PREME) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PREMEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: PREME Token (PREME) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PREME থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PREME থেকে VND
58.93165305
1 PREME থেকে AUD
A$0.0034263891
1 PREME থেকে GBP
0.0016572078
1 PREME থেকে EUR
0.0019035495
1 PREME থেকে USD
$0.00223947
1 PREME থেকে MYR
RM0.0094953528
1 PREME থেকে TRY
0.0910792449
1 PREME থেকে JPY
¥0.32920209
1 PREME থেকে ARS
ARS$2.966178015
1 PREME থেকে RUB
0.1791352053
1 PREME থেকে INR
0.1964463084
1 PREME থেকে IDR
Rp36.1204788141
1 PREME থেকে KRW
3.1103550936
1 PREME থেকে PHP
0.1270899225
1 PREME থেকে EGP
￡E.0.1087038738
1 PREME থেকে BRL
R$0.0121603221
1 PREME থেকে CAD
C$0.0030680739
1 PREME থেকে BDT
0.2717372898
1 PREME থেকে NGN
3.4295019633
1 PREME থেকে UAH
0.0925125057
1 PREME থেকে VES
Bs0.28665216
1 PREME থেকে CLP
$2.16332802
1 PREME থেকে PKR
Rs0.6345762192
1 PREME থেকে KZT
1.2085523802
1 PREME থেকে THB
฿0.0723796704
1 PREME থেকে TWD
NT$0.066960153
1 PREME থেকে AED
د.إ0.0082188549
1 PREME থেকে CHF
Fr0.001791576
1 PREME থেকে HKD
HK$0.0175574448
1 PREME থেকে MAD
.د.م0.0202448088
1 PREME থেকে MXN
$0.0415869579
1 PREME থেকে PLN
0.0081516708
1 PREME থেকে RON
лв0.0097416945
1 PREME থেকে SEK
kr0.0214317279
1 PREME থেকে BGN
лв0.0037399149
1 PREME থেকে HUF
Ft0.7598969604
1 PREME থেকে CZK
0.0469840806
1 PREME থেকে KWD
د.ك0.00068303835
1 PREME থেকে ILS
0.0076813821