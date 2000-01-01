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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ই-কমার্স টোকেনসমূহ

ই-কমার্স সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03660954
-0.73%
+0.07%
+2.89%
$ 37.41M
$ 521.52K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.865
0.00%
+4.47%
+2.68%
$ 19.88M
$ 21.75K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.22
0.00%
0.00%
+0.45%
$ 8.87M
$ 5.60K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02479
-0.28%
+4.58%
+18.92%
$ 4.39M
$ 2.35M
6
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00203694
0.00%
+0.12%
+17.79%
$ 3.97M
$ 106.09
7
$ 0.02097
-0.38%
+18.70%
+17.77%
$ 3.60M
$ 136.68K
8
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00235974
-0.18%
--
+8.24%
$ 2.37M
$ 1.18K
9
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00219629
+0.46%
+0.07%
+2.53%
$ 2.16M
$ 1.41K
10
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.662007
-0.01%
+0.03%
-12.77%
$ 1.92M
$ 987.43K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0009052
-0.01%
+1.09%
+7.20%
$ 1.48M
$ 60.82M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002191
+0.05%
+2.77%
+3.69%
$ 1.39M
$ 3.19B
13
Kin
Kin
KIN
$ 4.69342E-7
+1.20%
+6.50%
+29.78%
$ 1.24M
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 68.55
+0.83%
+8.60%
+11.01%
$ 428.21K
$ 4.17K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
0.00%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00175931
+0.22%
+0.13%
+13.88%
$ 337.32K
$ 554.28
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00017129
+3.06%
+0.02%
-20.04%
$ 167.43K
$ 32.55K
18
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
19
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00022289
-0.14%
-0.00%
-17.35%
$ 144.63K
$ 276.57
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.000592
0.00%
0.00%
+2.62%
$ 118.78K
$ 78.01M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
0.00%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.782E-5
+2.53%
+13.90%
+18.90%
$ 47.79K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.844E-5
+2.01%
+12.20%
+22.80%
$ 28.42K
--
24
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 4.102E-5
+1.18%
+2.10%
+21.07%
$ 23.57K
--
25
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.92126E-7
0.00%
+0.30%
-11.84%
$ 17.87K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.562E-5
0.00%
+7.00%
+6.84%
$ 15.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
28
JW Token
JW Token
JWT
$ 0.00576774
-0.02%
-0.00%
-0.13%
$ 11.53K
$ 403.64

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ই-কমার্স টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ই-কমার্স টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 28 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $101.89M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ই-কমার্স টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ই-কমার্স টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 61.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে STMX সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ই-কমার্স টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 28 ই-কমার্স টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ই-কমার্স টোকেনগুলোর মধ্যে PCI, AUCTION, OPT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ই-কমার্স বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ই-কমার্স টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $101.89M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ই-কমার্স সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।