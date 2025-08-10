Perion প্রাইস (PERC)
Perion(PERC) বর্তমানে 0.01546338USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 609.38KUSD। PERC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PERC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PERC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Perion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00047055 ছিল।
গত 30 দিনে, Perion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0071911768 ছিল।
গত 60 দিনে, Perion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0077423628 ছিল।
গত 90 দিনে, Perion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004541243289762328 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00047055
|+3.14%
|30 দিন
|$ +0.0071911768
|+46.50%
|60 দিন
|$ +0.0077423628
|+50.07%
|90 দিন
|$ -0.004541243289762328
|-22.70%
Perion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.04%
+3.14%
+23.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.
Perion (PERC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PERCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
