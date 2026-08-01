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Pear Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0136759 USD। PEAR-এর মার্কেট ক্যাপ 6,651,018 USD। PEAR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Pear Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0136759 USD। PEAR-এর মার্কেট ক্যাপ 6,651,018 USD। PEAR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Pear Protocol প্রাইস (PEAR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PEAR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01367633
$0.01367633$0.01367633
-0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Pear Protocol (PEAR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:17:22 (UTC+8)

Pear Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Pear Protocol (PEAR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0136759, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.56% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PEAR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PEAR-এর জন্য $ 0.0136759

Pear Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,651,018 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 486.32M PEAR। গত 24 ঘণ্টায়, PEAR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01260479 (নিম্ন) এবং $ 0.01487227 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.092685 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00497174

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PEAR গত ঘণ্টায় +1.99% এবং গত 7 দিনে -7.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 70.72K-তে পৌঁছেছে।

Pear Protocol (PEAR) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.65M
$ 6.65M$ 6.65M

$ 70.72K
$ 70.72K$ 70.72K

$ 11.66M
$ 11.66M$ 11.66M

486.32M
486.32M 486.32M

852,219,528.0
852,219,528.0 852,219,528.0

Pear Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.65M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 70.72K। PEAR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 486.32M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 852219528.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 11.66M

Pear Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01260479
$ 0.01260479$ 0.01260479
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01487227
$ 0.01487227$ 0.01487227
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01260479
$ 0.01260479$ 0.01260479

$ 0.01487227
$ 0.01487227$ 0.01487227

$ 0.092685
$ 0.092685$ 0.092685

$ 0.00497174
$ 0.00497174$ 0.00497174

+1.99%

-7.56%

-7.26%

-7.26%

Pear Protocol (PEAR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Pear Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001118730160410249 ছিল।
গত 30 দিনে, Pear Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030753187 ছিল।
গত 60 দিনে, Pear Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0032609267 ছিল।
গত 90 দিনে, Pear Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000000127340238 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001118730160410249-7.56%
30 দিন$ -0.0030753187-22.48%
60 দিন$ -0.0032609267-23.84%
90 দিন$ +0.00000000127340238+0.00%

Pear Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Pear Protocol (PEAR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PEAR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Pear Protocol (PEAR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Pear Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Pear Protocol সম্পর্কে

পিয়ার প্রোটোকল কী সম্পর্কে?

পিয়ার প্রোটোকল হল জুড়ি ট্রেডিংয়ের ঘর। এটি ব্যবহারকারীদের লিভারেজসহ, অন-চেইনভিত্তিক, এক ক্লিকেই লং-শর্ট 'জুড়ি ট্রেড' করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি মনে করেন সোলানা কার্ডানোর চেয়ে ভালো পারফর্ম করবে, তাহলে আপনি পিয়ারে এসওএল/এডিএ জুড়ি লং করতে পারেন, খুব সহজেই চার্ট করতে পারেন, ঝুঁকি সহজেই দেখতে ও পরিচালনা করতে পারেন, এবং তারপর আপনার অবস্থান আপনার কমিউনিটিতে শেয়ার করতে পারেন। সমস্ত অবস্থানের জন্য কেবল স্টেবলকয়েন (USDC) গ্যারান্টি হিসাবে প্রয়োজন এবং কিছু জুড়ির ক্ষেত্রে ৬০ গুণ পর্যন্ত লিভারেজ পাওয়া যায়।

Pear Protocol-এর বর্তমান দাম কত?

Pear Protocol Tk1.682438134898441872000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -7.56% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

PEAR-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন -7.56% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি PEAR বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Pear Protocol-এর তুলনায় Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, PEAR ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Pear Protocol-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk818222297.55233403744000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, PEAR #1400 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk1.5506679178983855632000 থেকে Tk1.8296181019535131216000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

PEAR কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Pear Protocol ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে PEAR-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

486321095.27213544 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Pear Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:17:22 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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