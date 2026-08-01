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NUMETAL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। NUMETAL-এর মার্কেট ক্যাপ 31,465 USD। NUMETAL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!NUMETAL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। NUMETAL-এর মার্কেট ক্যাপ 31,465 USD। NUMETAL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NUMETAL সম্পর্কে আরও

NUMETAL প্রাইসের তথ্য

NUMETAL কী

NUMETAL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NUMETAL টোকেনোমিক্স

NUMETAL প্রাইস পূর্বাভাস

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NUMETAL প্রাইস (NUMETAL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NUMETAL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000318643
$0.000000318643$0.000000318643
+21.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
NUMETAL (NUMETAL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:56:20 (UTC+8)

NUMETAL-এর আজকের প্রাইস

আজ NUMETAL (NUMETAL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NUMETAL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NUMETAL-এর জন্য $ 0

NUMETAL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 31,465 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 98.75B NUMETAL। গত 24 ঘণ্টায়, NUMETAL এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NUMETAL গত ঘণ্টায় +1.22% এবং গত 7 দিনে +24.33% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

NUMETAL (NUMETAL) এর মার্কেট তথ্য

$ 31.47K
$ 31.47K$ 31.47K

--
----

$ 31.47K
$ 31.47K$ 31.47K

98.75B
98.75B 98.75B

98,747,208,802.30632
98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

NUMETAL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 31.47K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। NUMETAL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 98.75B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 98747208802.30632। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 31.47K

NUMETAL-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.22%

+3.90%

+24.33%

+24.33%

NUMETAL (NUMETAL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, NUMETAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NUMETAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, NUMETAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NUMETAL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.90%
30 দিন$ 0+19.65%
60 দিন$ 0+18.80%
90 দিন$ 0--

NUMETAL এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য NUMETAL (NUMETAL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NUMETAL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
NUMETAL (NUMETAL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, NUMETAL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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NUMETAL সম্পর্কে

NUMETAL-এর বর্তমান দাম কত?

NUMETAL Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 3.89% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?

NUMETAL-এর ATH হল Tk, আর ATL হল Tk। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আজকের NUMETAL-এর মোট মূল্যায়ন কত?

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk3870116.31196552320000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #6788 র‍্যাঙ্কে রাখে।

NUMETAL-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?

অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা NUMETAL-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।

প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানে 98747208802.30632 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

NUMETAL কোন শ্রেণীভুক্ত?

NUMETAL Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।

-- কীভাবে NUMETAL-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?

-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে NUMETAL নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: NUMETAL সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:56:20 (UTC+8)

NUMETAL (NUMETAL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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