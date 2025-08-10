nomAI প্রাইস (NOMAI)
nomAI(NOMAI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 788.19KUSD। NOMAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NOMAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NOMAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, nomAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, nomAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, nomAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, nomAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.97%
|30 দিন
|$ 0
|-28.47%
|60 দিন
|$ 0
|-51.65%
|90 দিন
|$ 0
|--
nomAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.86%
-1.97%
+51.73%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.
nomAI (NOMAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 NOMAI থেকে VND
₫--
|1 NOMAI থেকে AUD
A$--
|1 NOMAI থেকে GBP
￡--
|1 NOMAI থেকে EUR
€--
|1 NOMAI থেকে USD
$--
|1 NOMAI থেকে MYR
RM--
|1 NOMAI থেকে TRY
₺--
|1 NOMAI থেকে JPY
¥--
|1 NOMAI থেকে ARS
ARS$--
|1 NOMAI থেকে RUB
₽--
|1 NOMAI থেকে INR
₹--
|1 NOMAI থেকে IDR
Rp--
|1 NOMAI থেকে KRW
₩--
|1 NOMAI থেকে PHP
₱--
|1 NOMAI থেকে EGP
￡E.--
|1 NOMAI থেকে BRL
R$--
|1 NOMAI থেকে CAD
C$--
|1 NOMAI থেকে BDT
৳--
|1 NOMAI থেকে NGN
₦--
|1 NOMAI থেকে UAH
₴--
|1 NOMAI থেকে VES
Bs--
|1 NOMAI থেকে CLP
$--
|1 NOMAI থেকে PKR
Rs--
|1 NOMAI থেকে KZT
₸--
|1 NOMAI থেকে THB
฿--
|1 NOMAI থেকে TWD
NT$--
|1 NOMAI থেকে AED
د.إ--
|1 NOMAI থেকে CHF
Fr--
|1 NOMAI থেকে HKD
HK$--
|1 NOMAI থেকে MAD
.د.م--
|1 NOMAI থেকে MXN
$--
|1 NOMAI থেকে PLN
zł--
|1 NOMAI থেকে RON
лв--
|1 NOMAI থেকে SEK
kr--
|1 NOMAI থেকে BGN
лв--
|1 NOMAI থেকে HUF
Ft--
|1 NOMAI থেকে CZK
Kč--
|1 NOMAI থেকে KWD
د.ك--
|1 NOMAI থেকে ILS
₪--