Netvrk প্রাইস (NETVR)
আজ Netvrk (NETVR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00166182, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.49% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NETVR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NETVR-এর জন্য $ 0.00166182।
Netvrk বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 166,366 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M NETVR। গত 24 ঘণ্টায়, NETVR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00143736 (নিম্ন) এবং $ 0.00171337 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.33 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NETVR গত ঘণ্টায় +1.06% এবং গত 7 দিনে +13.25% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.14K-তে পৌঁছেছে।
Netvrk এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 166.37K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.14K। NETVR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 166.37K।
+1.06%
+15.49%
+13.25%
+13.25%
আজকে, Netvrk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022234 ছিল।
গত 30 দিনে, Netvrk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006848813 ছিল।
গত 60 দিনে, Netvrk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001505098 ছিল।
গত 90 দিনে, Netvrk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000099489960732 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00022234
|+15.49%
|30 দিন
|$ -0.0006848813
|-41.21%
|60 দিন
|$ -0.0001505098
|-9.05%
|90 দিন
|$ -0.0000000099489960732
|-0.00%
2040 সালে, Netvrk এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Netvrk-এর বর্তমান দাম কত?
Netvrk Tk0.2043997041013998336000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 15.48% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
NETVR-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
NETVR-এর মার্কেট ক্যাপ Tk20462601.94999066368000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4681 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Netvrk-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
NETVR-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 100000000.0 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Netvrk Tk0.1767916854335536128000 এবং Tk0.2107402251845659776000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Netvrk-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk901.5716690515584000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
NETVR-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Entertainment,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Shooting Games,Racing Games ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
NETVR বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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