NASDEX লোগো

NASDEX প্রাইস (NSDX)

তালিকাভুক্ত নয়

NASDEX (NSDX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00598619
$0.00598619$0.00598619
+0.10%1D
mexc
USD

আজকে NASDEX (NSDX) এর প্রাইস

NASDEX(NSDX) বর্তমানে 0.0059862USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 113.65KUSD। NSDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

NASDEX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.18%
NASDEX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
18.99M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NSDX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NSDX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ NASDEX (NSDX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, NASDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NASDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002301747 ছিল।
গত 60 দিনে, NASDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018364015 ছিল।
গত 90 দিনে, NASDEX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003792437414028886 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.18%
30 দিন$ -0.0002301747-3.84%
60 দিন$ -0.0018364015-30.67%
90 দিন$ -0.003792437414028886-38.78%

NASDEX (NSDX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

NASDEX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00597525
$ 0.00597525$ 0.00597525

$ 0.00598619
$ 0.00598619$ 0.00598619

$ 0.908581
$ 0.908581$ 0.908581

+0.09%

+0.18%

-3.46%

NASDEX (NSDX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 113.65K
$ 113.65K$ 113.65K

--
----

18.99M
18.99M 18.99M

NASDEX (NSDX) কী?

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

NASDEX (NSDX) এর টোকেনোমিক্স

NASDEX (NSDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NSDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: NASDEX (NSDX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

NSDX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 NSDX থেকে VND
157.526853
1 NSDX থেকে AUD
A$0.009158886
1 NSDX থেকে GBP
0.004429788
1 NSDX থেকে EUR
0.00508827
1 NSDX থেকে USD
$0.0059862
1 NSDX থেকে MYR
RM0.025381488
1 NSDX থেকে TRY
0.243458754
1 NSDX থেকে JPY
¥0.8799714
1 NSDX থেকে ARS
ARS$7.9287219
1 NSDX থেকে RUB
0.478836138
1 NSDX থেকে INR
0.525109464
1 NSDX থেকে IDR
Rp96.551599386
1 NSDX থেকে KRW
8.314113456
1 NSDX থেকে PHP
0.33971685
1 NSDX থেকে EGP
￡E.0.290570148
1 NSDX থেকে BRL
R$0.032505066
1 NSDX থেকে CAD
C$0.008201094
1 NSDX থেকে BDT
0.726365508
1 NSDX থেকে NGN
9.167206818
1 NSDX থেকে UAH
0.247289922
1 NSDX থেকে VES
Bs0.7662336
1 NSDX থেকে CLP
$5.7826692
1 NSDX থেকে PKR
Rs1.696249632
1 NSDX থেকে KZT
3.230512692
1 NSDX থেকে THB
฿0.193473984
1 NSDX থেকে TWD
NT$0.17898738
1 NSDX থেকে AED
د.إ0.021969354
1 NSDX থেকে CHF
Fr0.00478896
1 NSDX থেকে HKD
HK$0.046931808
1 NSDX থেকে MAD
.د.م0.054115248
1 NSDX থেকে MXN
$0.111163734
1 NSDX থেকে PLN
0.021789768
1 NSDX থেকে RON
лв0.02603997
1 NSDX থেকে SEK
kr0.057287934
1 NSDX থেকে BGN
лв0.009996954
1 NSDX থেকে HUF
Ft2.031237384
1 NSDX থেকে CZK
0.125590476
1 NSDX থেকে KWD
د.ك0.001825791
1 NSDX থেকে ILS
0.020532666