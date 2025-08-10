MUST সম্পর্কে আরও

MUST প্রাইসের তথ্য

MUST অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MUST টোকেনোমিক্স

MUST প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Must লোগো

Must প্রাইস (MUST)

তালিকাভুক্ত নয়

Must (MUST) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.2
$1.2$1.2
+4.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Must (MUST) এর প্রাইস

Must(MUST) বর্তমানে 1.2USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 121.81KUSD। MUST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Must এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.60%
Must এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
101.39K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MUST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MUST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Must (MUST) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Must থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.052807 ছিল।
গত 30 দিনে, Must থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0374130000 ছিল।
গত 60 দিনে, Must থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0528884400 ছিল।
গত 90 দিনে, Must থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1226994200949783 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.052807+4.60%
30 দিন$ +0.0374130000+3.12%
60 দিন$ +0.0528884400+4.41%
90 দিন$ +0.1226994200949783+11.39%

Must (MUST) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Must এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 647.3
$ 647.3$ 647.3

-0.17%

+4.60%

+19.12%

Must (MUST) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 121.81K
$ 121.81K$ 121.81K

--
----

101.39K
101.39K 101.39K

Must (MUST) কী?

A DeFi powered Blockchain game with yield generating NFT.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Must (MUST) এর টোকেনোমিক্স

Must (MUST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MUSTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Must (MUST) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MUST থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MUST থেকে VND
31,578
1 MUST থেকে AUD
A$1.836
1 MUST থেকে GBP
0.888
1 MUST থেকে EUR
1.02
1 MUST থেকে USD
$1.2
1 MUST থেকে MYR
RM5.088
1 MUST থেকে TRY
48.804
1 MUST থেকে JPY
¥176.4
1 MUST থেকে ARS
ARS$1,589.4
1 MUST থেকে RUB
95.988
1 MUST থেকে INR
105.264
1 MUST থেকে IDR
Rp19,354.836
1 MUST থেকে KRW
1,666.656
1 MUST থেকে PHP
68.1
1 MUST থেকে EGP
￡E.58.248
1 MUST থেকে BRL
R$6.516
1 MUST থেকে CAD
C$1.644
1 MUST থেকে BDT
145.608
1 MUST থেকে NGN
1,837.668
1 MUST থেকে UAH
49.572
1 MUST থেকে VES
Bs153.6
1 MUST থেকে CLP
$1,159.2
1 MUST থেকে PKR
Rs340.032
1 MUST থেকে KZT
647.592
1 MUST থেকে THB
฿38.784
1 MUST থেকে TWD
NT$35.88
1 MUST থেকে AED
د.إ4.404
1 MUST থেকে CHF
Fr0.96
1 MUST থেকে HKD
HK$9.408
1 MUST থেকে MAD
.د.م10.848
1 MUST থেকে MXN
$22.284
1 MUST থেকে PLN
4.368
1 MUST থেকে RON
лв5.22
1 MUST থেকে SEK
kr11.484
1 MUST থেকে BGN
лв2.004
1 MUST থেকে HUF
Ft407.184
1 MUST থেকে CZK
25.176
1 MUST থেকে KWD
د.ك0.366
1 MUST থেকে ILS
4.116