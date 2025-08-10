LYRA প্রাইস (LYRA)
LYRA(LYRA) বর্তমানে 0.00110697USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.11MUSD। LYRA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
LYRA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, LYRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LYRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000810410 ছিল।
গত 60 দিনে, LYRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005245282 ছিল।
গত 90 দিনে, LYRA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015260603456657315 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.87%
|30 দিন
|$ -0.0000810410
|-7.32%
|60 দিন
|$ -0.0005245282
|-47.38%
|90 দিন
|$ -0.0015260603456657315
|-57.95%
LYRA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.89%
+3.87%
+30.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis.
LYRA (LYRA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LYRAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LYRA থেকে VND
₫29.12991555
|1 LYRA থেকে AUD
A$0.0016936641
|1 LYRA থেকে GBP
￡0.0008191578
|1 LYRA থেকে EUR
€0.0009409245
|1 LYRA থেকে USD
$0.00110697
|1 LYRA থেকে MYR
RM0.0046935528
|1 LYRA থেকে TRY
₺0.0450204699
|1 LYRA থেকে JPY
¥0.16272459
|1 LYRA থেকে ARS
ARS$1.466181765
|1 LYRA থেকে RUB
₽0.0885465303
|1 LYRA থেকে INR
₹0.0971034084
|1 LYRA থেকে IDR
Rp17.8543523391
|1 LYRA থেকে KRW
₩1.5374484936
|1 LYRA থেকে PHP
₱0.0628205475
|1 LYRA থেকে EGP
￡E.0.0537323238
|1 LYRA থেকে BRL
R$0.0060108471
|1 LYRA থেকে CAD
C$0.0015165489
|1 LYRA থেকে BDT
৳0.1343197398
|1 LYRA থেকে NGN
₦1.6952027883
|1 LYRA থেকে UAH
₴0.0457289307
|1 LYRA থেকে VES
Bs0.14169216
|1 LYRA থেকে CLP
$1.06933302
|1 LYRA থেকে PKR
Rs0.3136710192
|1 LYRA থেকে KZT
₸0.5973874302
|1 LYRA থেকে THB
฿0.0357772704
|1 LYRA থেকে TWD
NT$0.033098403
|1 LYRA থেকে AED
د.إ0.0040625799
|1 LYRA থেকে CHF
Fr0.000885576
|1 LYRA থেকে HKD
HK$0.0086786448
|1 LYRA থেকে MAD
.د.م0.0100070088
|1 LYRA থেকে MXN
$0.0205564329
|1 LYRA থেকে PLN
zł0.0040293708
|1 LYRA থেকে RON
лв0.0048153195
|1 LYRA থেকে SEK
kr0.0105937029
|1 LYRA থেকে BGN
лв0.0018486399
|1 LYRA থেকে HUF
Ft0.3756170604
|1 LYRA থেকে CZK
Kč0.0232242306
|1 LYRA থেকে KWD
د.ك0.00033762585
|1 LYRA থেকে ILS
₪0.0037969071