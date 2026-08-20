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Lympid-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00294838 USD। LYP-এর মার্কেট ক্যাপ 113,015 USD। LYP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Lympid-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00294838 USD। LYP-এর মার্কেট ক্যাপ 113,015 USD। LYP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LYP সম্পর্কে আরও

LYP প্রাইসের তথ্য

LYP কী

LYP হোয়াইটপেপার

LYP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Lympid প্রাইস (LYP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 LYP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00294862
$0.00294862$0.00294862
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Lympid (LYP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:51:42 (UTC+8)

Lympid-এর আজকের প্রাইস

আজ Lympid (LYP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00294838, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LYP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LYP-এর জন্য $ 0.00294838

Lympid বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 113,015 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.33M LYP। গত 24 ঘণ্টায়, LYP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00291144 (নিম্ন) এবং $ 0.0029703 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.281181 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00290878

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LYP গত ঘণ্টায় -0.09% এবং গত 7 দিনে -0.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.16K-তে পৌঁছেছে।

Lympid (LYP) এর মার্কেট তথ্য

$ 113.02K
$ 113.02K$ 113.02K

$ 1.16K
$ 1.16K$ 1.16K

$ 294.29K
$ 294.29K$ 294.29K

38.33M
38.33M 38.33M

99,816,011.20345932
99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

Lympid এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 113.02K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.16K। LYP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.33M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99816011.20345932। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 294.29K

Lympid-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00291144
$ 0.00291144$ 0.00291144
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0029703
$ 0.0029703$ 0.0029703
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00291144
$ 0.00291144$ 0.00291144

$ 0.0029703
$ 0.0029703$ 0.0029703

$ 0.281181
$ 0.281181$ 0.281181

$ 0.00290878
$ 0.00290878$ 0.00290878

-0.09%

-0.34%

-0.56%

-0.56%

Lympid (LYP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Lympid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Lympid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001914969 ছিল।
গত 60 দিনে, Lympid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007515273 ছিল।
গত 90 দিনে, Lympid থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000000132797912 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.34%
30 দিন$ -0.0001914969-6.49%
60 দিন$ -0.0007515273-25.48%
90 দিন$ -0.00000000132797912-0.00%

Lympid এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Lympid (LYP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LYP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Lympid (LYP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Lympid এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Lympid সম্পর্কে

Lympid-এর বর্তমান দাম কত?

Tk0.3625635340237805776000 এ ট্রেডিং করছে, Lympid গত ২৪ ঘন্টায় -0.34% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে LYP-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 38332011.973459326 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Lympid-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk13897502.28861190280000, বিশ্বের #5177 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

LYP ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0.3580210066199729088000 থেকে Tk0.365259045682997256000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Lympid কীভাবে Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ChainGPT Launchpad ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,ChainGPT Launchpad টোকেন হিসেবে, LYP উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Lympid সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:51:42 (UTC+8)

Lympid (LYP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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