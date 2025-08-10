LOOPIN সম্পর্কে আরও

LooPIN Network প্রাইস (LOOPIN)

LooPIN Network (LOOPIN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.543727
$0.543727$0.543727
+4.00%1D
আজকে LooPIN Network (LOOPIN) এর প্রাইস

LooPIN Network(LOOPIN) বর্তমানে 0.545765USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 19.06MUSD। LOOPIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

LooPIN Network এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

+4.44%
34.92M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LOOPIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LOOPIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ LooPIN Network (LOOPIN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, LooPIN Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02322278 ছিল।
গত 30 দিনে, LooPIN Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1379378169 ছিল।
গত 60 দিনে, LooPIN Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4713459035 ছিল।
গত 90 দিনে, LooPIN Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0704743716957936 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02322278+4.44%
30 দিন$ +1.1379378169+208.50%
60 দিন$ +0.4713459035+86.36%
90 দিন$ +0.0704743716957936+14.83%

LooPIN Network (LOOPIN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

LooPIN Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

+0.41%

+4.44%

+20.42%

LooPIN Network (LOOPIN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

LooPIN Network (LOOPIN) কী?

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

LooPIN Network (LOOPIN) এর টোকেনোমিক্স

LooPIN Network (LOOPIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LOOPINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

LOOPIN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 LOOPIN থেকে VND
14,361.805975
1 LOOPIN থেকে AUD
A$0.83502045
1 LOOPIN থেকে GBP
0.4038661
1 LOOPIN থেকে EUR
0.46390025
1 LOOPIN থেকে USD
$0.545765
1 LOOPIN থেকে MYR
RM2.3140436
1 LOOPIN থেকে TRY
22.19626255
1 LOOPIN থেকে JPY
¥80.227455
1 LOOPIN থেকে ARS
ARS$722.8657425
1 LOOPIN থেকে RUB
43.65574235
1 LOOPIN থেকে INR
47.8745058
1 LOOPIN থেকে IDR
Rp8,802.66005795
1 LOOPIN থেকে KRW
758.0020932
1 LOOPIN থেকে PHP
30.97216375
1 LOOPIN থেকে EGP
￡E.26.4914331
1 LOOPIN থেকে BRL
R$2.96350395
1 LOOPIN থেকে CAD
C$0.74769805
1 LOOPIN থেকে BDT
66.2231251
1 LOOPIN থেকে NGN
835.77906335
1 LOOPIN থেকে UAH
22.54555215
1 LOOPIN থেকে VES
Bs69.85792
1 LOOPIN থেকে CLP
$527.20899
1 LOOPIN থেকে PKR
Rs154.6479704
1 LOOPIN থেকে KZT
294.5275399
1 LOOPIN থেকে THB
฿17.6391248
1 LOOPIN থেকে TWD
NT$16.3183735
1 LOOPIN থেকে AED
د.إ2.00295755
1 LOOPIN থেকে CHF
Fr0.436612
1 LOOPIN থেকে HKD
HK$4.2787976
1 LOOPIN থেকে MAD
.د.م4.9337156
1 LOOPIN থেকে MXN
$10.13485605
1 LOOPIN থেকে PLN
1.9865846
1 LOOPIN থেকে RON
лв2.37407775
1 LOOPIN থেকে SEK
kr5.22297105
1 LOOPIN থেকে BGN
лв0.91142755
1 LOOPIN থেকে HUF
Ft185.1889798
1 LOOPIN থেকে CZK
11.4501497
1 LOOPIN থেকে KWD
د.ك0.166458325
1 LOOPIN থেকে ILS
1.87197395