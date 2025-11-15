বিনিময়DEX+
Karum-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.069956 USD। KARUM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,028,349 USD। KARUM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Karum-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.069956 USD। KARUM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,028,349 USD। KARUM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 KARUM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.069956
$0.069956$0.069956
+5.00%1D
USD
Karum (KARUM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:36:54 (UTC+8)

Karum-এর আজকের প্রাইস

আজ Karum (KARUM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.069956, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KARUM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KARUM-এর জন্য $ 0.069956

Karum বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,028,349 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 14.70M KARUM। গত 24 ঘণ্টায়, KARUM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.057431 (নিম্ন) এবং $ 0.069455 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.475405 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02672377

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KARUM গত ঘণ্টায় +1.15% এবং গত 7 দিনে -6.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Karum (KARUM) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

14.70M
14.70M 14.70M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Karum এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। KARUM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 14.70M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 21000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.47M

Karum-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.057431
$ 0.057431$ 0.057431
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.069455
$ 0.069455$ 0.069455
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.057431
$ 0.057431$ 0.057431

$ 0.069455
$ 0.069455$ 0.069455

$ 0.475405
$ 0.475405$ 0.475405

$ 0.02672377
$ 0.02672377$ 0.02672377

+1.15%

+5.01%

-6.86%

-6.86%

Karum (KARUM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Karum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00333682 ছিল।
গত 30 দিনে, Karum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0395062308 ছিল।
গত 60 দিনে, Karum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0113292902 ছিল।
গত 90 দিনে, Karum থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2303166972812582 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00333682+5.01%
30 দিন$ +0.0395062308+56.47%
60 দিন$ -0.0113292902-16.19%
90 দিন$ -0.2303166972812582-76.70%

Karum এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Karum (KARUM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KARUM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Karum (KARUM) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Karum এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Karum সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Karum-এর মূল্য কত হবে?
যদি Karum বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Karum-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:36:54 (UTC+8)

Karum (KARUM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

