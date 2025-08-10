Junkcoin প্রাইস (JKC)
Junkcoin(JKC) বর্তমানে 0.0328117USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 654.63KUSD। JKC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JKC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JKC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Junkcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Junkcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0093813178 ছিল।
গত 60 দিনে, Junkcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015553369 ছিল।
গত 90 দিনে, Junkcoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006934090735717906 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.05%
|30 দিন
|$ +0.0093813178
|+28.59%
|60 দিন
|$ +0.0015553369
|+4.74%
|90 দিন
|$ -0.006934090735717906
|-17.44%
Junkcoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.91%
+0.05%
+0.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!
Junkcoin (JKC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JKCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 JKC থেকে VND
₫863.4398855
|1 JKC থেকে AUD
A$0.050201901
|1 JKC থেকে GBP
￡0.024280658
|1 JKC থেকে EUR
€0.027889945
|1 JKC থেকে USD
$0.0328117
|1 JKC থেকে MYR
RM0.139121608
|1 JKC থেকে TRY
₺1.334451839
|1 JKC থেকে JPY
¥4.8233199
|1 JKC থেকে ARS
ARS$43.45909665
|1 JKC থেকে RUB
₽2.624607883
|1 JKC থেকে INR
₹2.878242324
|1 JKC থেকে IDR
Rp529.220893651
|1 JKC থেকে KRW
₩45.571513896
|1 JKC থেকে PHP
₱1.862063975
|1 JKC থেকে EGP
￡E.1.592679918
|1 JKC থেকে BRL
R$0.178167531
|1 JKC থেকে CAD
C$0.044952029
|1 JKC থেকে BDT
৳3.981371678
|1 JKC থেকে NGN
₦50.247509263
|1 JKC থেকে UAH
₴1.355451327
|1 JKC থেকে VES
Bs4.1998976
|1 JKC থেকে CLP
$31.6961022
|1 JKC থেকে PKR
Rs9.297523312
|1 JKC থেকে KZT
₸17.707162022
|1 JKC থেকে THB
฿1.060474144
|1 JKC থেকে TWD
NT$0.98106983
|1 JKC থেকে AED
د.إ0.120418939
|1 JKC থেকে CHF
Fr0.02624936
|1 JKC থেকে HKD
HK$0.257243728
|1 JKC থেকে MAD
.د.م0.296617768
|1 JKC থেকে MXN
$0.609313269
|1 JKC থেকে PLN
zł0.119434588
|1 JKC থেকে RON
лв0.142730895
|1 JKC থেকে SEK
kr0.314007969
|1 JKC থেকে BGN
лв0.054795539
|1 JKC থেকে HUF
Ft11.133666044
|1 JKC থেকে CZK
Kč0.688389466
|1 JKC থেকে KWD
د.ك0.0100075685
|1 JKC থেকে ILS
₪0.112544131