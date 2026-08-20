Infinity Rising প্রাইস (RISE)
আজ Infinity Rising (RISE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00154769, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RISE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RISE-এর জন্য $ 0.00154769।
Infinity Rising বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,609,052 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.99B RISE। গত 24 ঘণ্টায়, RISE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00135522 (নিম্ন) এবং $ 0.0015861 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00941953 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00134604।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RISE গত ঘণ্টায় -0.33% এবং গত 7 দিনে +4.31% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 16.35K-তে পৌঁছেছে।
Infinity Rising এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.61M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 16.35K। RISE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.99B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.63M।
-0.33%
+10.73%
+4.31%
+4.31%
আজকে, Infinity Rising থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014993 ছিল।
গত 30 দিনে, Infinity Rising থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000703104 ছিল।
গত 60 দিনে, Infinity Rising থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001008423 ছিল।
গত 90 দিনে, Infinity Rising থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000001857445930998 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00014993
|+10.73%
|30 দিন
|$ -0.0000703104
|-4.54%
|60 দিন
|$ -0.0001008423
|-6.51%
|90 দিন
|$ +0.0000001857445930998
|+0.00%
2040 সালে, Infinity Rising এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Infinity Rising-এর বর্তমান দাম কত?
Infinity Rising Tk0.1903143785417133812000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 10.72% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
RISE-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র্যাঙ্ক কত?
RISE-এর মার্কেট ক্যাপ Tk566760053.39986763696000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #1623 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।
Infinity Rising-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?
গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।
RISE-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
উন্মুক্ত বাজারে 2989432017.060954 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
Infinity Rising Tk0.1666469719952321256000 এবং Tk0.195037530645679428000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।
Infinity Rising-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk1.1582888033811845044000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।
RISE-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?
মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Augmented Reality,Cardano Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।
RISE বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?
উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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