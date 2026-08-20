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HILO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00558963 USD। HILO-এর মার্কেট ক্যাপ 672,841 USD। HILO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!HILO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00558963 USD। HILO-এর মার্কেট ক্যাপ 672,841 USD। HILO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HILO সম্পর্কে আরও

HILO প্রাইসের তথ্য

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HILO প্রাইস (HILO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HILO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00555807
$0.00555807$0.00555807
+0.16%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
HILO (HILO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:19:58 (UTC+8)

HILO-এর আজকের প্রাইস

আজ HILO (HILO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00558963, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.83% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HILO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HILO-এর জন্য $ 0.00558963

HILO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 672,841 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 120.37M HILO। গত 24 ঘণ্টায়, HILO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00478303 (নিম্ন) এবং $ 0.00565037 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.064327 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00373684

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HILO গত ঘণ্টায় +0.45% এবং গত 7 দিনে +22.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.92K-তে পৌঁছেছে।

HILO (HILO) এর মার্কেট তথ্য

$ 672.84K
$ 672.84K$ 672.84K

$ 1.92K
$ 1.92K$ 1.92K

$ 672.84K
$ 672.84K$ 672.84K

120.37M
120.37M 120.37M

120,373,012.48481348
120,373,012.48481348 120,373,012.48481348

HILO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 672.84K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.92K। HILO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 120.37M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 120373012.48481348। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 672.84K

HILO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00478303
$ 0.00478303$ 0.00478303
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00565037
$ 0.00565037$ 0.00565037
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00478303
$ 0.00478303$ 0.00478303

$ 0.00565037
$ 0.00565037$ 0.00565037

$ 0.064327
$ 0.064327$ 0.064327

$ 0.00373684
$ 0.00373684$ 0.00373684

+0.45%

+16.83%

+22.79%

+22.79%

HILO (HILO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, HILO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00080504 ছিল।
গত 30 দিনে, HILO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013117408 ছিল।
গত 60 দিনে, HILO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004058267 ছিল।
গত 90 দিনে, HILO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000027505286755 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00080504+16.83%
30 দিন$ +0.0013117408+23.47%
60 দিন$ +0.0004058267+7.26%
90 দিন$ +0.0000000027505286755+0.00%

HILO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য HILO (HILO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HILO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
HILO (HILO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, HILO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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HILO সম্পর্কে

HILO-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.6873385236889282524000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 16.82% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

HILO-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, HILO উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

HILO-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের HILO বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

HILO-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.5881535591729424844000 থেকে Tk0.6948075228765069476000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

HILO-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং HILO-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: HILO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:19:58 (UTC+8)

HILO (HILO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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