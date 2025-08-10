Heidrun প্রাইস (HEIDRUN)
Heidrun(HEIDRUN) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 119.39KUSD। HEIDRUN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HEIDRUN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HEIDRUN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Heidrun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Heidrun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Heidrun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Heidrun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.97%
|30 দিন
|$ 0
|-6.72%
|60 দিন
|$ 0
|-34.61%
|90 দিন
|$ 0
|--
Heidrun এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.61%
+1.97%
+5.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.
Heidrun (HEIDRUN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HEIDRUNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
