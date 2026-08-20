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Hatom-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01671986 USD। HTM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,353,534 USD। HTM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Hatom-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01671986 USD। HTM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,353,534 USD। HTM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HTM সম্পর্কে আরও

HTM প্রাইসের তথ্য

HTM কী

HTM হোয়াইটপেপার

HTM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

HTM টোকেনোমিক্স

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Hatom প্রাইস (HTM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HTM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01682791
$0.01682791$0.01682791
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Hatom (HTM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:12:35 (UTC+8)

Hatom-এর আজকের প্রাইস

আজ Hatom (HTM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01671986, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HTM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HTM-এর জন্য $ 0.01671986

Hatom বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,353,534 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 80.95M HTM। গত 24 ঘণ্টায়, HTM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0159091 (নিম্ন) এবং $ 0.01682122 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.62 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01125193

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HTM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +9.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.39K-তে পৌঁছেছে।

Hatom (HTM) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

80.95M
80.95M 80.95M

100,006,500.0
100,006,500.0 100,006,500.0

Hatom এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.35M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.39K। HTM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 80.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100006500.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.67M

Hatom-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0159091
$ 0.0159091$ 0.0159091
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01682122
$ 0.01682122$ 0.01682122
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0159091
$ 0.0159091$ 0.0159091

$ 0.01682122
$ 0.01682122$ 0.01682122

$ 3.62
$ 3.62$ 3.62

$ 0.01125193
$ 0.01125193$ 0.01125193

--

+4.25%

+9.13%

+9.13%

Hatom (HTM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00068118 ছিল।
গত 30 দিনে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018180707 ছিল।
গত 60 দিনে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0039795657 ছিল।
গত 90 দিনে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000000036706655 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00068118+4.25%
30 দিন$ +0.0018180707+10.87%
60 দিন$ +0.0039795657+23.80%
90 দিন$ -0.00000000036706655-0.00%

Hatom এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Hatom (HTM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HTM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Hatom (HTM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Hatom এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Hatom এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? HTM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Hatom প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Hatom সম্পর্কে

আজ Hatom-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Hatom-এর লাইভ দাম হলো Tk2.0559865122889285928000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 4.24% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

HTM-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

HTM-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk1.956290006175637468000 থেকে Tk2.0684504200540418056000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Hatom-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

HTM বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে HTM মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Hatom-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Hatom-এর বাজার মূল্য Tk166439650.08824731032000 হওয়ায় এটি #2515 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

HTM-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Hatom-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk445.1395630397576000, আর ATL হলো Tk1.3836130396557844564000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

HTM-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (80953471.0 টোকেন), Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Meme,MultiversX Ecosystem,Liquid Staking-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hatom সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:12:35 (UTC+8)

Hatom (HTM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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