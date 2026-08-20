Hatom প্রাইস (HTM)
আজ Hatom (HTM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01671986, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HTM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HTM-এর জন্য $ 0.01671986।
Hatom বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,353,534 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 80.95M HTM। গত 24 ঘণ্টায়, HTM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0159091 (নিম্ন) এবং $ 0.01682122 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.62 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01125193।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HTM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +9.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.39K-তে পৌঁছেছে।
Hatom এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.35M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.39K। HTM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 80.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100006500.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.67M।
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+4.25%
+9.13%
+9.13%
আজকে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00068118 ছিল।
গত 30 দিনে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018180707 ছিল।
গত 60 দিনে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0039795657 ছিল।
গত 90 দিনে, Hatom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000000036706655 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00068118
|+4.25%
|30 দিন
|$ +0.0018180707
|+10.87%
|60 দিন
|$ +0.0039795657
|+23.80%
|90 দিন
|$ -0.00000000036706655
|-0.00%
2040 সালে, Hatom এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Hatom-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Hatom-এর লাইভ দাম হলো Tk2.0559865122889285928000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 4.24% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
HTM-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
HTM-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk1.956290006175637468000 থেকে Tk2.0684504200540418056000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Hatom-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
HTM বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে HTM মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Hatom-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Hatom-এর বাজার মূল্য Tk166439650.08824731032000 হওয়ায় এটি #2515 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
HTM-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Hatom-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk445.1395630397576000, আর ATL হলো Tk1.3836130396557844564000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
HTM-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (80953471.0 টোকেন), Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Meme,MultiversX Ecosystem,Liquid Staking-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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