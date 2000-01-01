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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লেন্ডিং এবং বরোয়িং প্রোটোকল টোকেনসমূহ

লেন্ডিং এবং বরোয়িং প্রোটোকলগুলো হলো মূল DeFi অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যবহারকারীদের মুনাফার জন্য অ্যাসেট সরবরাহ করতে বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণের জন্য সেগুলোকে জামানত হিসেবে রাখার সুযোগ দেয়। এই পারমিশনলেস নেটওয়ার্কগুলো রিয়েল-টাইম চাহিদা ও জোগানের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে সুদের হার স্বয়ংক্রিয় করতে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে। নেটিভ টোকেনগুলো সাধারণত ডিসেন্ট্রালাইজড গভর্ন্যান্স, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং প্রোটোকল লিকুইডিটি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.71
+0.27%
+10.15%
+13.33%
$ 1.51B
$ 2.86K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.2213
+0.80%
+8.76%
+15.66%
$ 1.12B
$ 45.99K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.62
+0.22%
+0.02%
-0.21%
$ 278.22M
$ 674.29K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.1665
-0.38%
+4.95%
+10.48%
$ 198.82M
$ 546.39K
5
Compound
Compound
COMP
$ 18.83
-0.58%
+5.93%
+17.70%
$ 187.50M
$ 4.23K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.02
-0.70%
+6.78%
+9.65%
$ 96.73M
$ 3.11M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 48.621
0.00%
-4.07%
-8.57%
$ 48.62M
$ 4.87K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.8992
-0.73%
+4.35%
+10.18%
$ 47.43M
$ 19.07K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01467
-0.54%
+11.98%
+5.69%
$ 41.10M
$ 4.04M
10
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003314
+1.29%
+21.82%
+26.24%
$ 32.95M
$ 2.80T
11
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2473
-0.20%
-0.91%
+7.76%
$ 29.70M
$ 78.40K
12
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01537
-0.58%
-3.22%
+0.59%
$ 29.51M
$ 3.87M
13
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.11394
+0.04%
+1.59%
+1.78%
$ 28.51M
$ 3.56M
14
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06947
+0.58%
+12.34%
+23.56%
$ 28.44M
$ 1.05M
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.13606
-0.17%
-3.28%
-9.76%
$ 19.76M
$ 610.06K
16
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00331317
+0.03%
+0.15%
+18.28%
$ 15.01M
$ 169.15K
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7631
-0.66%
+0.12%
-3.50%
$ 13.65M
$ 123.09K
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10426
+1.26%
-18.46%
-9.23%
$ 13.59M
$ 2.57M
19
Wise
Wise
WISE
$ 0.125108
-0.05%
+0.19%
+21.85%
$ 10.87M
$ 8.06K
20
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02389
+0.72%
+5.95%
+11.33%
$ 10.54M
$ 4.61M
21
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001289
+0.39%
+1.90%
+1.10%
$ 9.27M
$ 40.86M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06002
+0.23%
+2.43%
-0.33%
$ 7.05M
$ 248.85K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.02978435
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 6.66M
$ 14.88K
24
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01612964
+1.54%
+0.05%
+0.44%
$ 6.26M
$ 218.49K
25
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007288
+0.08%
+0.93%
-1.76%
$ 5.96M
$ 7.83M
26
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.01728334
+4.27%
+0.71%
+87.78%
$ 5.78M
$ 166.29K
27
Grove
Grove
GROVE
$ 0.00788392
-0.11%
-0.01%
-4.89%
$ 5.23M
$ 422.52K
28
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.195134
+0.64%
--
+14.07%
$ 3.96M
$ 662.74
29
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.051467
+0.39%
+0.03%
+6.67%
$ 3.82M
$ 1.03K
30
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00036785
+0.04%
+0.18%
+14.58%
$ 3.68M
$ 2.69K
31
Blend
Blend
BLND
$ 0.04189921
-1.51%
+0.01%
+0.10%
$ 2.81M
$ 15.92K
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03116
-3.57%
+9.94%
+5.28%
$ 2.74M
$ 1.99M
33
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01665812
+0.01%
+0.04%
+9.89%
$ 1.35M
$ 2.32K
34
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00104822
-0.34%
-0.06%
+0.61%
$ 1.32M
$ 15.37K
35
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.00400437
-0.02%
-0.03%
-14.76%
$ 637.06K
$ 563.78K
36
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007099
+0.10%
+1.08%
-7.37%
$ 610.87K
$ 9.85M
37
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00607064
+0.44%
+0.10%
+8.75%
$ 606.98K
$ 2.67K
38
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00042126
+0.34%
-0.09%
+6.48%
$ 605.32K
$ 387.16K
39
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00205992
+0.01%
-0.07%
-19.98%
$ 551.11K
$ 632.69
40
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00167848
+0.83%
+0.08%
+14.31%
$ 472.51K
$ 89.13
41
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.01107481
+0.01%
+0.13%
-29.94%
$ 450.59K
$ 1.68K
42
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01128168
-0.09%
+0.03%
+2.31%
$ 402.97K
$ 2.21K
43
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
0.00%
$ 377.99K
$ 9.10
44
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00539468
0.00%
--
-1.74%
$ 334.39K
$ 6.80
45
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.311439
+0.44%
+0.15%
-21.65%
$ 311.52K
$ 3.45K
46
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 3.035E-5
0.00%
+7.00%
+6.83%
$ 125.01K
--
47
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.04597533
-0.07%
-0.00%
+3.14%
$ 121.48K
$ 1.00K
48
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00069616
+0.29%
+0.07%
+13.63%
$ 105.65K
$ 1.00K
49
dForce
dForce
DF
$ 0.00010143
-0.08%
+0.05%
+5.84%
$ 101.42K
$ 141.41
50
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.0293782
0.00%
0.00%
-3.22%
$ 94.12K
$ 4.21

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রথাগত ব্যাংক ছাড়া ডিসেন্ট্রালাইজড লেন্ডিং এবং বরোয়িং প্রোটোকলগুলো কীভাবে কাজ করে?
ডিসেন্ট্রালাইজড লেন্ডিং প্রোটোকলগুলো স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কাজ করে যা আমানতকারী কাছ থেকে লিকুইডিটি সংগ্রহ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের ঋণগ্রহীতাদের সাথে মেলায়, যা ব্যাংকিং মধ্যস্থতাকারী এবং ক্রেডিট চেকের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) লেন্ডিংয়ে অতিরিক্ত-জামানত কী?
যেহেতু DeFi অনেকটাই বেনামী, তাই অতিরিক্ত-জামানতের কারণে ঋণগ্রহীতাদের যে ক্রিপ্টোকারেন্সি তারা ধার নিতে চায় তার প্রাইসের চেয়ে বেশি প্রাইসের অ্যাসেট জমা রাখতে হয়। এটি নিশ্চয়তা দেয় যে ঋণগ্রহীতা ঋণখেলাপি হলেও ঋণদাতাদের অর্থ সর্বদা পরিশোধ করা হবে।
ক্রিপ্টোকারেন্সি লেন্ডিং প্রোটোকলগুলোতে সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয়?
ক্রিপ্টোকারেন্সি লেন্ডিং প্রোটোকলগুলোতে সুদের হার লিকুইডিটি পুলের ব্যবহার হারের উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে অ্যালগরিদমিকভাবে নির্ধারিত হয়। ঋণের উচ্চ চাহিদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও বেশি আমানতকারীদের আকৃষ্ট করতে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়।
DeFi বরোয়িং প্ল্যাটফর্মগুলোকে সুরক্ষিত করতে লিকুইডেশন মেকানিজম কী ভূমিকা পালন করে?
লিকুইডেশন মেকানিজম প্রোটোকলের স্বচ্ছলতা রক্ষা করে। মার্কেটের অস্থিরতার কারণে ঋণগ্রহীতার জামানতের প্রাইস যদি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে যায়, তবে স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ পরিশোধ করতে এবং ঋণদাতাদের সুরক্ষিত রাখতে জামানত বিক্রি করে দেয়।

ডিসক্লেইমার

ঋণদান/ঋণগ্রহণ প্রোটোকল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।