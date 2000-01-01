লেন্ডিং এবং বরোয়িং প্রোটোকলগুলো হলো মূল DeFi অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যবহারকারীদের মুনাফার জন্য অ্যাসেট সরবরাহ করতে বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণের জন্য সেগুলোকে জামানত হিসেবে রাখার সুযোগ দেয়। এই পারমিশনলেস নেটওয়ার্কগুলো রিয়েল-টাইম চাহিদা ও জোগানের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে সুদের হার স্বয়ংক্রিয় করতে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে। নেটিভ টোকেনগুলো সাধারণত ডিসেন্ট্রালাইজড গভর্ন্যান্স, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং প্রোটোকল লিকুইডিটি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
ঋণদান/ঋণগ্রহণ প্রোটোকল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।