Grai প্রাইস (GRAI)
Grai(GRAI) বর্তমানে 1.025USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 254.63KUSD। GRAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Grai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007504782397279 ছিল।
গত 30 দিনে, Grai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0036517675 ছিল।
গত 60 দিনে, Grai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0060075250 ছিল।
গত 90 দিনে, Grai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1983846224021245 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.007504782397279
|-0.72%
|30 দিন
|$ +0.0036517675
|+0.36%
|60 দিন
|$ -0.0060075250
|-0.58%
|90 দিন
|$ -0.1983846224021245
|-16.21%
Grai এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.21%
-0.72%
+0.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!
