Glorious Looking প্রাইস (GLG)
Glorious Looking(GLG) বর্তমানে 0.1898USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.75MUSD। GLG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Glorious Looking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0049622843776431 ছিল।
গত 30 দিনে, Glorious Looking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0894182153 ছিল।
গত 60 দিনে, Glorious Looking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Glorious Looking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0049622843776431
|-2.54%
|30 দিন
|$ -0.0894182153
|-47.11%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Glorious Looking এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.49%
-2.54%
+241.60%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.
Glorious Looking (GLG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GLGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
