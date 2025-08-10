Gameswap প্রাইস (GSWAP)
Gameswap(GSWAP) বর্তমানে 0.05467USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 478.95KUSD। GSWAP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Gameswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00411523 ছিল।
গত 30 দিনে, Gameswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0038711170 ছিল।
গত 60 দিনে, Gameswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0272253757 ছিল।
গত 90 দিনে, Gameswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04359096531302907 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00411523
|+8.14%
|30 দিন
|$ +0.0038711170
|+7.08%
|60 দিন
|$ -0.0272253757
|-49.79%
|90 দিন
|$ -0.04359096531302907
|-44.36%
Gameswap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.37%
+8.14%
+29.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.
Gameswap (GSWAP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GSWAPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
