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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.661
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006754
+0.12%
+9.53%
+10.03%
$ 425.38M
$ 68.01M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 72,070
+0.39%
+0.12%
+14.32%
$ 249.48M
$ 252.77K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999536
-0.01%
0.00%
+0.25%
$ 34.93M
$ 5.49M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000001174
+0.86%
+15.21%
+18.71%
$ 33.08M
$ 130.47B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298046
-0.03%
+0.07%
+4.26%
$ 16.14M
$ 190.78K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02032
-0.39%
+3.41%
+9.85%
$ 15.47M
$ 2.94M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0302
+0.67%
+10.22%
+10.22%
$ 11.77M
$ 1.81M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0.00116
+0.26%
+1.40%
-1.11%
$ 2.08M
$ 45.81M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00285214
0.00%
--
+1.20%
$ 1.30M
$ 121.87
12
Abster
Abster
ABSTER
$ 0.00099837
-0.01%
+0.15%
+1.49%
$ 989.16K
$ 3.04K
13
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00094816
-1.40%
--
+2.38%
$ 928.09K
$ 1.73K
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0.00056188
-0.35%
+0.36%
+23.32%
$ 557.71K
$ 8.40K
15
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0.02719634
+0.31%
+0.20%
+27.21%
$ 270.48K
$ 1.42K
16
Polly
Polly
POLLY
$ 0.00024028
+0.29%
+0.19%
+21.40%
$ 240.25K
$ 632.62
17
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 2,400.58
+0.27%
+0.20%
+25.37%
$ 203.18K
$ 2.49K
18
KONA
KONA
KONA
$ 9.77
0.00%
+0.18%
+27.21%
$ 168.79K
$ 476.00
19
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0.00015476
+0.23%
+0.19%
-1.93%
$ 126.70K
$ 875.85
20
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2.427E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 121.34K
--
21
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1.52E-6
+1.33%
+19.20%
+20.63%
$ 117.92K
--
22
SMOL
SMOL
SMOL
$ 0.00012917
0.00%
--
+3.41%
$ 108.88K
$ 47.02
23
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
$ 2.084E-5
0.00%
+4.20%
+3.27%
$ 104.20K
--
24
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8.701E-5
0.00%
+8.50%
+6.42%
$ 87.01K
--
25
Aborean
Aborean
ABX
$ 0.00026245
+0.26%
+0.01%
-18.62%
$ 83.18K
$ 2.60K
26
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 6.275E-5
+1.13%
+15.30%
+58.10%
$ 62.21K
--
27
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5.817E-5
0.00%
+1.10%
0.00%
$ 57.87K
--
28
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 5.459E-5
0.00%
+16.30%
+16.03%
$ 54.11K
--
29
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00109346
0.00%
+0.03%
+1.97%
$ 45.02K
$ 642.08
30
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2.57
-0.39%
+0.10%
-1.15%
$ 38.04K
$ 255.57
31
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 3.537E-5
+1.11%
+21.40%
+17.20%
$ 35.04K
--
32
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2.87E-5
0.00%
+17.20%
+6.61%
$ 28.44K
--
33
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
$ 1.311E-5
0.00%
-37.70%
-39.89%
$ 22.24K
--
34
Peengu
Peengu
PEENGU
$ 1.927E-5
0.00%
+0.10%
-1.58%
$ 19.00K
--
35
Boost
Boost
BOOST
$ 3.058E-5
0.00%
0.00%
-4.50%
$ 18.91K
--
36
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1.851E-5
0.00%
-5.00%
-15.01%
$ 18.33K
--
37
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
38
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
$ 1.564E-5
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 15.52K
--
39
Yup
Yup
YUP
$ 1.212E-5
0.00%
+16.50%
+16.88%
$ 12.00K
--
40
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
$ 1.086E-5
0.00%
-4.00%
0.00%
$ 10.77K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 40 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.92B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 21.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PLANB সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 40 বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, PENGU, GTBTC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.92B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিমূর্ত বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।